I fan dei Bills raccolgono fondi per beneficenza sostenuta da Mark Andrews dopo l’autunno

BUFFALO, N.Y. – Una palla caduta su un campo innevato invece di atterrare sana e salva nelle mani di Mark Andrews dei Baltimore Ravens è il ricordo indelebile della vittoria divisionale 27-25 dei Buffalo Bills domenica scorsa.

Come risultato del gioco, Andrews ha ricevuto un’attenzione negativa online e i fan di Bills hanno deciso di mostrare un po’ di supporto.

Un fan di Bills, Nicholas Howard, ha creato una campagna GoFundMe per supportare Breakthrough T1D, un’organizzazione globale di ricerca e difesa del diabete di tipo 1 con cui Andrews è stato coinvolto in passato. Ad Andrews è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 da bambino.

Un ringraziamento a Bills Mafia per aver mostrato sostegno al nostro ragazzo Mark Andrews e aver donato @BreakthroughT1D un’organizzazione che lavora per curare e migliorare la vita di chi lotta con il diabete 1. 💜https://t.co/tQfjchcmOx — Baltimora Ravens (@Ravens) 22 gennaio 2025

Martedì sera sono stati raccolti più di 25.000 dollari da almeno 1.000 donazioni, superando l’obiettivo originale di almeno 5.000 dollari.

“Breakthrough T1D (ex JDRF) apprezza molto la generosità della comunità di Buffalo Bills e i numerosi fan che sono stati costretti a donare dopo la partita di domenica”, ha affermato l’organizzazione in una dichiarazione a ESPN. “Queste donazioni sosterranno la ricerca e il sostegno a favore di 1,6 milioni di americani che, come Mark Andrews, vivono con il diabete di tipo 1”.

Le principali donazioni a GoFundMe includono $ 200 da “Bills Mafia”.

Il calo di Andrews è arrivato dopo un tentativo di conversione da due punti che avrebbe pareggiato la partita. Ma invece, è seguito un fumble dei Ravens, e i Bills hanno potuto inginocchiarsi per il resto del tempo per guadagnarsi un viaggio per la partita del campionato AFC di domenica contro i Kansas City Chiefs (18:30 EST, CBS). .