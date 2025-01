I fan della NFL hanno una grande preoccupazione per Travis Kelce prima dei playoff

I Kansas City Chiefs entrano in questa postseason con un senso di déjà vu.

La stagione regolare dello scorso anno è stata tutt’altro che migliore, rovinata da incoerenze offensive che hanno portato molti a mettere in dubbio il loro potenziale in campionato.

Patrick Mahomes non era il suo solito sé spettacolare e Travis Kelce ha affrontato una delle sue stagioni più impegnative.

Ma quando arrivarono i playoff, un Kelce ringiovanito, anche a 34 anni, dimostrò che gli scettici si sbagliavano con ben 32 ricezioni, 355 yard e tre touchdown sulla strada verso un’altra vittoria del Super Bowl.

Mentre la squadra si prepara per un’altra corsa ai playoff, preoccupazioni simili sulla forma di Kelce sono riemerse.

L’analista della NFL Dov Kleiman ha recentemente agitato il piatto sottolineando la crescente preoccupazione tra i fan per la forma fisica di Kelce in vista della partita di playoff di sabato.

“Questa stagione, statisticamente, è stata la peggiore fino ad oggi”, ha osservato, scatenando un acceso dibattito tra i fan.

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: Molti fan della NFL temono che Travis Kelce sia “fuori forma” in vista della partita dei playoff di sabato. Questa stagione è stata statisticamente la peggiore fino ad oggi… pic.twitter.com/C5oqAuU2hi — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 14 gennaio 2025

I sostenitori dei Chiefs si sono rapidamente mobilitati per difendere la loro stella. “Solo i fan che odiano i Chiefs parlano di questo!” arrivò una risposta appassionata.

Solo i fan che odiano i Chiefs ne parlano! — Heath Higgins (@WAYwardProject) 14 gennaio 2025

Un altro fan ha respinto apertamente la critica: “Questa foto è dell’anno scorso e ha vinto un Super Bowl. Stiamo bene”.

Questa foto è dell’anno scorso e ha vinto un Super Bowl. Stiamo bene. — Lexi (@lexiosborne) 14 gennaio 2025

Il sostegno è continuato con un altro che ha dichiarato: “Sta bene. È un veterano e li porterà alla vittoria come sempre. Sta facendo le piccole cose per aiutare questa squadra. Non escludetelo”.

Sta bene. È un veterano e li condurrà alla vittoria, proprio come fa sempre Fa le piccole cose per aiutare questa squadra Non escluderlo — Buddy Boy Bets (@Buddyboybets) 14 gennaio 2025

Non tutti però condividevano questo ottimismo. I critici non si sono trattenuti con commenti come “Ha rallentato moltissimo. È stato evidente tutto l’anno. #sopravvalutato” e “Sembrava fuori forma tutto l’anno”.

Ha rallentato moltissimo. Questo è stato evidente tutto l’anno. #sopravvalutato — Torkelson e Greene (@GreeneTorkelson) 14 gennaio 2025

È sembrato fuori forma tutto l’anno — Mauii.eth ha 55 corridori 🪐 (@Mauii_NFT) 14 gennaio 2025

Alcuni hanno addirittura fatto paragoni con suo fratello, sottolineando “Sta iniziando a somigliare a Jason Kelce”.

sta iniziando a somigliare a Jason Kelce — L’angolo del gioco d’azzardo di Coby (@CobyValentine24) 14 gennaio 2025

I numeri raccontano la loro storia: anche se Kelce è riuscito ad aggiungere altre quattro ricezioni in questa stagione, la sua media di yard per riporto è diminuita. cattura per il minimo in carriera 8.5.

Ma con qualche settimana di riposo davanti, c’è speranza che Kelce possa riconquistare la magia dopo la stagione che ha definito la sua carriera.

