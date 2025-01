I fan della NFL sono preoccupati per la carriera di Cowboys Star

La stagione NFL del 2024 di Dallas Cowboys è stata, per non dire altro, deludente.

Hanno concluso 7-10 e terzo in NFC East.

Non ci sono stati troppi momenti positivi durante la stagione regolare.

I cowboy erano sicuramente alcuni livelli sotto gli sfidanti del Super Bowl come Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

Dallas ha molte domande a cui rispondere in questa stagione, anche alla fine difensiva, in cui diversi infortuni dei giocatori chiave li hanno fatti male.

Forse la lesione più dannosa è stata forse che Trevon Diggs ha subito un infortunio al ginocchio ed è stato costretto a perdere il resto della stagione regolare.

Diggs è uno dei migliori cornerback in campionato quando sono sani, ma non sono stati in grado di rimanere sul campo in tratti prolungati negli ultimi anni.

Ora sembra che i fan siano preoccupati per il futuro di Diggs in campionato seguendo la sua procedura al ginocchio tramite Todd Archer di ESPN.

“Il cornerback del Pro Bowl Trevon Diggs ha subito un intervento chirurgico di trapianto di tessuto condrale giovedì sul ginocchio sinistro e il miglioramento potrebbe trattenerlo fino al campo di addestramento, se non più, secondo diverse fonti”, ha riferito Archer.

Aveva fatto questo due volte: brutale chirurgia e riabilitazione, il ginocchio non è mai stato lo stesso. Non sono un atleta professionista, ma questo è tutt’altro che di routine rispetto alla riparazione di CL. Buona fortuna Trevon. – John Anderson (@einarretentive) 24 gennaio 2025

Proprio quando pensavo che non potesse peggiorare per noi amico – ✭ È Edgar ✭ (@_edgar1988) 23 gennaio 2025

Sembra che Dallas abbia bisogno di CB che va in agenzia libera e alla bozza. – Broly (@burarisaiyan) 24 gennaio 2025

Todd è ragionevole chiedersi se la sua carriera è finita? Non è stato molto bravo negli ultimi anni e ha avuto più lesioni cattive – medio joe (@medio_joe67) 23 gennaio 2025

Mentre Diggs dovrebbe tornare in modo completamente sano ad un certo punto, i fan sono comprensibilmente preoccupati che non sarà mai lo stesso giocatore dopo un’altra grande operazione.

La difesa di Dallas ha perso Hard Diggs sul campo mentre le squadre in conflitto hanno avuto un tempo molto più facile spostare il calcio in aria.

Se Diggs non è in grado di partecipare all’inizio del campo di addestramento, i cowboy potrebbero essere costretti ad affrontare la posizione molto più velocemente del previsto.

