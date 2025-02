I fan di Clemson Shower Dick Vitale in cambio

Dickie V è tornato, tesoro!

E i fan di Clemson gli hanno mostrato quanto gli mancava quando ha combattuto il cancro.

Per la prima volta, Vitale è tornato a trasmettere in quasi due anni alla partita di Duke-Clemson Night all’ESPN e ha ricevuto una lunga ovazione da fan, allenatori e giocatori del Littlejohn Coliseum in Tipoff.

“Stasera celebriamo il ritorno di una vera leggenda”, ha detto l’annunciatore di Clemson in Arena, applausi dai fan dell’edificio con ogni sua parola. “Per più di quattro decenni, la sua passione, energia e voce inconfondibile hanno definito il gioco che amiamo. Dopo una battaglia di due anni con il cancro, è tornato dove appartiene. Tribunali, chiama l’evento e ispira tutti noi.

“Bentornato al basket universitario, ACC e Clemson, l’unico e unico Dick Vitale.”

Vitale, chiaramente sopraffatto dalle emozioni, è tornato in risposta alla folla in risposta.

“Voglio ringraziare tutte le persone”, ha detto Vitale più avanti nel gioco. “L’accoglienza era davvero fuori dai grafici. Mi scuso per essere così emotivo. Non posso dirti quanto sono entusiasta di essere qui. … È come il mio Super Bowl. E fai un gioco, battendo l’inferno dalla chemioterapia e dalle radiazioni.

“E voglio dire a tutti i malati di cancro lì: per favore pensa positivo e avete fede. E continua a combattere e combattere.”

giocare 1:31 Dickie emotivo nel suo ritorno: questo è il mio Super Bowl Dick Vitale è emozionante per la sua prima partita, che annuncia quattro battaglie con melanoma, linfoma, corde vocali e cancro ai linfonodi.

Vitale ha dovuto chiamare un bel gioco quando è tornato, perché Clemes ha dato al Duke n. 2 la sua prima perdita di ACC, 77-71.

85 -Year -old Vitale ha annunciato che l’8 gennaio è senza cancro.

Negli ultimi 3 anni e mezzo ha combattuto quattro diversi tipi di cancro. L’ultima volta ha subito un intervento chirurgico nell’estate del 2024 dopo che la sua biopsia dei linfonodi nella sua gola ha mostrato il cancro.

L’ultimo incarico del gioco Vitale fu il 3 aprile 2023 quando chiamò la trasmissione internazionale del gioco nello stato di San Diego vs. Campionato nazionale UConn.

Il suo ritorno ai giochi di chiamata è stato rinviato a causa di un incidente a casa sua. In precedenza, era pronto a chiamare il Duke-Wake Forest Game 25.

Vitale si è unito all’ESPN durante la stagione 1979-80, immediatamente dopo il lancio di ESPN, e ha definito la prima partita di basket principale NCAA il 5 dicembre 1979. Alla Broadcast+Cable Hall of Fame.