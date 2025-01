I fan reagiscono al licenziamento di Ken Dorsey da parte di Brown

I Cleveland Browns stanno andando avanti.

Come previsto, si separeranno dal coordinatore offensivo Ken Dorsey e dall’allenatore della linea offensiva Andy Dickerson.

È difficile dire che sia stata una sorpresa.

Dorsey e Kevin Stefanski non sembravano essere sulla stessa lunghezza d’onda.

E anche se non gli fu dato molto su cui lavorare, alcuni dei problemi che afflissero il suo mandato con i Buffalo Bills riemersero a Cleveland.

Tuttavia, diversi fan hanno accolto il rapporto di Tom Pelissero sostenendo che fosse il capro espiatorio, sostenendo che la squadra avrebbe dovuto invece licenziare il GM Andrew Berry.

IL #Marrone licenziato l’OC Ken Dorsey, secondo le fonti. pic.twitter.com/aev3VR90la — Tom Pelissero (@TomPelissero) 5 gennaio 2025

Stefanski non vede l’ora di chiamare di nuovo le giocate. Non cambierà nulla con questo atroce reato. — David Stanny (@DStannyy) 5 gennaio 2025

Che cosa?! Come avrebbe dovuto essere produttivo con quello spazio QB? aveva..

Watson

DTR

Winston

Zap Grande azione di capro espiatorio lì. Il GM che ha ingaggiato Watson è ancora in giro? 🤔😐 — Skepticgoat (@skepticgoat) 5 gennaio 2025

“Bailey Zappe” è il suo QB, cosa faranno? — . (@MayeStroud) 5 gennaio 2025

Perché pensi che Buffalo sia andato avanti e non si sia voltato indietro? Il tipo non è un chiamante — Fuori strada J (@BlountJordan) 5 gennaio 2025

Naturalmente, la decisione di Berry di scambiare per Deshaun Watson potrebbe aver condannato questa organizzazione per anni.

D’altra parte, non è che sia stato l’unico a iscriversi; tutti erano a bordo.

Dorsey ha lottato per trovare un equilibrio nell’attacco in una squadra con Josh Allen, James Cook, Dalton Kincaid e Stefon Diggs, e l’attacco dei Bills ha fatto diversi passi in avanti quando lo hanno licenziato.

Certo, non molte persone avrebbero fatto molto meglio con un attacco guidato da Deshaun Watson, Jameis Winston, Dorian Thompson-Robinson e Bailey Zappe, per non parlare delle difficoltà offensive e dell’infortunio di Nick Chubb.

Tuttavia, le cose chiaramente non hanno funzionato.

Tuttavia, Stefanski dovrà stare molto attento a chi entrerà come suo coordinatore offensivo adesso, poiché averne tre in altrettanti anni di solito non si traduce in successo.

I tifosi potrebbero non volergli più concedere il beneficio del dubbio se la squadra dovesse lottare nuovamente in attacco la prossima stagione.

