I fan reagiscono alla formazione prevista dei Blue Jays dopo aver ingaggiato Anthony Santander

I Toronto Blue Jays vivono in una delle divisioni più difficili di tutta la Major League Baseball, l’American League East.

In una divisione che comprende squadre come Boston Red Sox, New York Yankees e Baltimore Orioles, i Blue Jays dovranno rimanere aggressivi in ​​offseason per tenere il passo.

Sebbene i Blue Jays cercassero di essere aggressivi e inseguissero diversi agenti liberi, tra cui Juan Soto, Corbin Burnes e Roki Sasaki, non furono in grado di ingaggiare nessuno di questi grandi giocatori.

Tuttavia, i Blue Jays finalmente riuscirono a sfondare quando acquisirono l’outfielder free agent Anthony Santander dai Baltimore Orioles.

Secondo MLB Network su “X”, è stata rilasciata la formazione iniziale prevista per i Blue Jays dopo la firma di Santander.

Secondo quanto riferito, i Blue Jays hanno aggiunto Anthony Santander al centro della loro formazione 💥 pic.twitter.com/oRUVsU6zft — Rete MLB (@MLBNetwork) 20 gennaio 2025

I fan della MLB si sono rivolti ai social media per esprimere le loro reazioni alla formazione prevista dei Blue Jays.

Non male — Jeff Bates (@rangersfanjeff) 20 gennaio 2025

Sembra piuttosto buono se possono lanciare — DW (@UdubDdub) 20 gennaio 2025

Non una squadra abbastanza buona per arrivare ai playoff. Mi scusi. — Ronnie Ortega (@ortega_ronnie) 20 gennaio 2025

Ho ancora bisogno di un’altra mazza — Alex Johnston (@Alex_Johnston8) 20 gennaio 2025

Le reazioni dei fan sembravano essere divise, con alcuni di loro che dicevano che la formazione sembrava buona e gli altri suggerivano che avevano bisogno di almeno un’altra mazza.

Santander ha 30 anni e arriva dagli Orioles, dove ha giocato nelle ultime otto stagioni dopo essere entrato in campionato con loro nel 2017.

Nel 2024, Santander ha giocato 155 partite, ottenendo .235 con 44 fuoricampo, 102 RBI e .814 OPS.

Santander ha registrato record in carriera in termini di punti segnati, fuoricampo, RBI e passeggiate nel 2024, il che dovrebbe dare ai Blue Jays la speranza di poter ripetere quella produzione nei prossimi anni.

I Blue Jays probabilmente rimarranno a caccia di altri agenti liberi in questa offseason, ma alla fine sono riusciti a sfondare e hanno ingaggiato uno dei giocatori più famosi che volevano.

PROSSIMO: L’analista rivela dettagli interessanti sul contratto di Anthony Santander