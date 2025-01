I fan reagiscono alla nomina di Mike Vrabel capo allenatore dei Patriots

Domenica, i New England Patriots hanno raggiunto quella che sembrava una conclusione scontata per settimane assumendo il tre volte campione del Super Bowl Mike Vrabel come prossimo allenatore della franchigia.

La squadra ha licenziato Jerod Mayo poche ore dopo la fine della stagione, ponendo misericordiosamente fine alla sua unica stagione al timone, e Vrabel ora entrerà nel ruolo che molti speravano ricoprisse il giorno in cui Bill Belichick lasciò la città.

L’accordo si è concluso rapidamente ed è ufficialmente concluso, secondo Adam Schefter di ESPN, e si ritiene che sia un accordo a lungo termine che lo renderà il vero successore di Belichick.

BREAKING: Quello giusto #Patrioti assume Mike Vrabel come loro HC, per @AdamSchefter. La transazione è completata. pic.twitter.com/SwrjJYaoKa — Ari Meirov (@MySportsUpdate) 12 gennaio 2025

Anche i fan hanno avuto molto da dire sull’accordo con X.

Non ne sono arrabbiato. Interessato a vedere se ha modificato qualcosa dal suo ultimo periodo HC. — MZY (@MZYtimes) 12 gennaio 2025

Ottima scelta dei Patriots. Punto di atterraggio perfetto anche per Vrabel. Ex giocatore dei Patriots, è ciò di cui l’organizzazione aveva bisogno per competere di nuovo nell’AFC East e provare a vincere il Super Bowl. — Brandon Duck (@thebrandonduck) 12 gennaio 2025

Nessuna sorpresa qui. Ciò è stato molto evidente dopo il licenziamento di Mayo. Non riesco ancora a credere che Vrabel non sia stato l’allenatore quest’anno. Il miglior allenatore del campionato — Kingship Capital (@KingshipCapital) 12 gennaio 2025

I Patriots erano sicuramente la migliore opportunità di lavoro. E hanno ottenuto il miglior allenatore disponibile. Scommetto che torneranno ai playoff entro 2 anni —JFraz_ (@Jfraz_) 12 gennaio 2025

Vrabel ha trascorso la scorsa stagione come consulente con i Cleveland Browns dopo che lui e Belichick sorprendentemente non hanno ottenuto uno dei tanti incarichi da capo allenatore disponibili la scorsa stagione.

La sua prestazione come capo allenatore dei Tennessee Titans lo ha reso uno dei migliori candidati sul mercato.

Ha guidato la squadra a più posti per i playoff e a una partita del campionato AFC, superando costantemente le aspettative.

Ora entrerà in una situazione allettante con il quarterback esordiente Drake Maye, la scelta n. 4 nel prossimo draft e uno spazio cap di oltre 130 milioni di dollari da leader della lega.

Questa è la prima grande assunzione fuori stagione e vedremo quale sarà il prossimo domino che cadrà poiché il coordinatore offensivo dei Detroit Lions, Ben Johnson, diventerà probabilmente l’allenatore più ambito disponibile.

