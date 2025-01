I fan reagiscono all’assunzione di Ben Johnson da parte dei Bears

L’ex coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson probabilmente pensava che avrebbe guidato l’attacco di Detroit almeno per qualche altra settimana.

Ma la sua stagione finì prematuramente quando Detroit subì una devastante sconfitta per 45-31 contro i Washington Commanders, e Johnson si presentò sul mercato come il miglior candidato da allenatore disponibile.

Lunedì pomeriggio, i Chicago Bears non hanno perso tempo ad accaparrarselo quando Adam Schefter di ESPN ha annunciato che Johnson stava finalizzando un accordo con i rivali della NFC North dei Lions, i Chicago Bears.

L’allenatore dei Lions Dan Campbell ha chiarito dopo la sconfitta della squadra che sapeva che avrebbe perso Johnson e il coordinatore difensivo Aaron Glenn per allenarsi altrove.

Campbell non sapeva, tuttavia, che Johnson ora sarebbe stato nella posizione di combatterlo due volte l’anno.

Resistere: Chicago si sta avvicinando a un accordo per assumere il coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson come prossimo allenatore, dicono fonti a ESPN.

I fan hanno subito avuto molto da dire su questo.

