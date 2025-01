I fan rispondono ai vestiti da nome di Travis Kelce domenica

Travis Kelce dei capi di Kansas City è arrivato Stadium Arrowhead con la sua distintiva fiducia e preparato per uno scontro cruciale contro Buffalo Bills.

La fine di 35 anni ha girato la testa con la sua scelta di moda unica.

Con i capi a solo una vittoria dalla loro quinta performance del Super Bowl di sei anni, lo sforzo non potrebbe essere più alto in quanto perseguono una torta storica.

L’aggiunta al dramma potrebbe potenzialmente essere l’ultima partita di Kelce allo stadio dei Chiefs considerando l’incertezza sul suo futuro della NFL.

L’abbigliamento da nome di Kelce ha scatenato abbastanza la conversazione. Il suo abito Khaki sembrava convenzionale a prima vista, ma più vicino all’ispezione ha rivelato distintive strisce grigie che scorrevano lungo la coscia e il braccio sinistro.

La cravatta coordinata conteneva lo stesso motivo a strisce, mentre sneaker bianche, occhiali e un berretto finivano il suo look.

Travis Kelce non è estraneo alla partita del campionato AFC 👀 @Tkelce 📺: #Bufvskc – 18:30 e noi CBS

📱: flusso di streaming @Nflplus e Paramount+ pic.twitter.com/qou9exikey – NFL (@NFL) 26 gennaio 2025

L’abbigliamento divenne rapidamente un obiettivo per i critici sui social media.

“Amico sembra che sia stato rapito e un po ‘di nastro adesivo è ancora tornato”, ha chiesto un fan.

Amico sembra essere stato rapito e un po ‘di nastro adesivo è ancora tornato – Casey (@caseyj_516) 26 gennaio 2025

Un altro osservatore non si è trattenuto: “Cosa?!? Questo abito sembra essere su misura da qualcuno che odia Travis. “

Che cosa?!? Quell’abito sembra essere su misura da qualcuno che odia Travis😅 – The Hat Guy (@vicberggren) 26 gennaio 2025

Le critiche sono continuate con un fan che lo ha dichiarato “peggiori pre -giochi nel tempo”, mentre un altro ha previsto “stava per tornare a casa e piangere con Taylor Swift”.

Peggior outfit pre -gioco nel tempo – 𝐢𝐦𝐚𝐧𝐢 𝟑.𝟎 🫧 (@positionsmafia) 26 gennaio 2025

Sta per tornare a casa e piangere a Taylor Swift – CAMO (@Ticktocker30) 26 gennaio 2025

Quando ha parlato di Swift, ha dato la sua dichiarazione di moda allo stadio e ha attirato l’ammirazione in una giacca dorata e nera abbinata a una gonna nera e cima a veni rossi.

Il suo aspetto, si è concluso con un berretto nero e stivali, ha servito elogi dai fan, con qualcuno che ha notato “molto meglio di quello che ha Travis!”

Molto meglio di quello che Travis indossa! #CHIEFS – Tom LeBronaldo (@lebrady_flex) 26 gennaio 2025

A parte le critiche alla moda, la performance in campo Keles parla di volume. La vittoria dei playoff della scorsa settimana contro Houston Texans, ha consegnato come significa di più, segnando un touchdown cruciale nel quarto trimestre per espandere il vantaggio dei Chiefs.

All’inizio dello stesso gioco, ha mostrato la sua capacità di giocare con una spettacolare ricezione di 49 yard, la più lunga carriera autunnale nella sua carriera.

