I fan rispondono alle notizie sugli infortuni di Anthony Davis

I fan di Dallas Maverick stanno ancora rotolando da uno dei più grandi rivenditori NBA nell’ultimo decennio, forse più a lungo.

Luka Doncic andò a Los Angeles Lakers in una mossa sorprendente, con Anthony Davis in viaggio verso Mavericks in cambio.

I fan non erano necessariamente sconvolti nel guardare la squadra agire per un giocatore come Davis, ma perdere Donicic, la faccia del franchise, è stato un colpo assordante.

Davis sembrava incredibile al suo debutto con Mavericks e ha fissato 26 punti, 16 rimbalzi, sette assist e tre blocchi, ma se ne andò presto a causa di un infortunio all’inguine senza contatto.

Mentre c’è stato un po ‘di ottimismo sul fatto che questa lesione non era troppo grave, Sham’s Charania ha recentemente riferito che Davis uscirà per diverse settimane, forse fino a un mese.

La star di Dallas Mavericks Anthony Davis dovrebbe perdere diverse settimane con una tensione adduttore sinistra, le fonti di ESPN raccontano. La sua assenza potrebbe estendersi per un mese. pic.twitter.com/wnzuuqzkrw – Shams Charania (@shamscharania) 10 febbraio 2025

Questo sta letteralmente aggiungendo danni all’insulto, frustrando ulteriormente i fan di Maverick sulla decisione della squadra di fare questo commercio.

I fan erano decisamente vocali sui social media e facevano conoscere i loro sentimenti su questa sfortunata situazione.

Meno male, Mavericks ha agito per il rischio di danni Luka Doncic per un giocatore come Anthony Davis che non si fa mai male o manca tempo. Nico Harrison e Patrick Dumpnt sanno chiaramente ciò che è meglio. – Cryyptid Politics 🇺🇸🐊 (@cryptidpolitics) 10 febbraio 2025

Roller per avere Anthony Davis, fai acquisti per lui e lui non è immediatamente disponibile. Smh. – Chi bc2 (@bc2__) 10 febbraio 2025

Mark Williams ha fallito l’esame fisico dei Lakers, eppure il corpo rotto dell’annuncio ha superato l’esame fisico MAVS?! 😭 Nico avrebbe avuto Luka lontano da – jbond (@jbondwagon) 10 febbraio 2025

Ottimo commercio. Così incredibile scambiare una stella di 25 anni a meno che tu non riceva una giovane stella in cambio. – Gladiator (@gladiator6577) 10 febbraio 2025

I fan rotolano da questo infortunio e apparentemente hanno perso ogni speranza in front office.

Questo avrebbe potuto essere un colpo di fortuna per alcuni aspetti, ma data la storia degli infortuni di Davis, i fan non sono stati sorpresi di vedere il veterano cadere in questo modo.

Sarà interessante vedere come Mavericks naviga per le prossime settimane senza Davis e se saranno in grado di rimanere concentrati e con la testa sull’acqua.

Mavericks ha attualmente l’ottavo miglior record alla Western Conference, una posizione ora compromessa da Davis a margine.

