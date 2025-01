I figli di JJ Redick ricevono le maglie da Chris Paul e Victor Wembanyama

LOS ANGELES – Knox e Kai Redick sono due ragazzini ossessionati dal basket che hanno accumulato una vasta collezione di maglie NBA, figurine e autografi grazie alla carriera del padre come guardia tiratrice, podcaster e allenatore dei Los Angeles Lakers.

I figli di JJ Redick hanno poi perso la loro intera collezione di cimeli nei catastrofici incendi che hanno bruciato la loro casa di famiglia e gran parte del loro quartiere a Pacific Palisades la scorsa settimana.

Dopo che gli Spurs hanno battuto i Lakers di Redick lunedì sera, le stelle di San Antonio Chris Paul e Victor Wembanyama hanno cercato i ragazzi di Redick e hanno regalato loro le loro maglie da gioco.

Redick, che è un caro amico di Paul dai tempi in cui era compagno di squadra con i LA Clippers, ha detto che il 12 volte All-Star era consapevole che i suoi figli avevano perso la loro collezione di cimeli del basket nell’incendio.

“Quando sei nella lega abbastanza a lungo, hai questo grande cerchio e ci sono le persone che ti piacciono, le persone che ami, e poi sono i tuoi fratelli – e Chris è in quella cerchia ristretta di fratelli”, ha detto Redick in seguito. I Lakers hanno perso 126-102.

I figli di JJ Redick – che hanno perso l’intera collezione di cimeli negli incendi di Los Angeles – hanno ricevuto maglie da gioco da Chris Paul e Victor Wembanyama. “Se posso organizzare la giornata di quei bambini, lo farò”, ha detto Wembanyama. Foto AP/Kevork Djansezian

“Mi ha chiamato questo pomeriggio e mi ha detto: ‘Che tu vinca o vinciamo noi, Vic e io andremo a dare ai ragazzi le nostre maglie.’ … Apprezzo tutto l’amore e non sono sorpreso che Chris abbia fatto qualcosa del genere.”

Il gesto ha portato un grande sorriso sui volti di entrambi i ragazzi.

“Non sapevo che fossero così grandi fan, ma JJ è una persona che mi piace e ne è stato direttamente influenzato”, ha detto Wembanyama. “Quindi, se posso organizzare la giornata di quei bambini, lo farò.

Suggerimenti dell’editore

Paul, che è stato compagno di squadra di Redick per quattro stagioni con i Clippers, si è emozionato quando ha parlato del suo rapporto con Redick e la sua famiglia.

“Giochi molti anni in questo campionato e alcuni ragazzi sono solo compagni di squadra, ma JJ fa parte della mia famiglia”, ha detto Paul. “Quindi, lui e sua moglie, i bambini – Knox e Kai… so che molte persone hanno perso familiari, case e cose del genere. Quando quelle persone sono vicine.”

“Quindi io e JJ siamo i concorrenti per eccellenza. Per quanto siamo vicini, odiamo perdere, vincere o altro. Ma in realtà oggi gli ho detto che voglio fare questo per i suoi ragazzi. So quanto sono grandi fan del basket.” È una situazione difficile.”

Redick ha detto che molti dei suoi giocatori sono stati avvisati di evacuare nei giorni scorsi e uno non è riuscito ad arrivare al lavoro in tempo a causa dell’attività intorno a casa sua. Redick e la sua famiglia hanno perso quasi tutto ciò che avevano nella loro casa in affitto.

“Sono stato sopraffatto dalla quantità di sostegno, amore e generosità che le persone hanno dimostrato a me, alla mia famiglia e a tutte le famiglie colpite”, ha detto.

Dave McMenamin di ESPN e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.