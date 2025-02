I fondatori delle regole di Rooney sono d’accordo con Goodell ma indicano la mancanza di allenatori offensivi

I due fondatori originali di Rooney NFL hanno affermato di essere d’accordo con il commissario Roger Goodell, che gli sforzi della Diversity League portano frutta, ma dicono più lavoro. Uno ha registrato un divario continuo nel pool di reclutamento chiave del capo allenatore: coordinatori offensivi.

Un recente aumento delle richieste di sforzi per andare al mondo degli affari e il governo ha aggiunto domande sul fatto che la NFL potesse ritirarsi dalla regola che ha ordinato più misure assertive per creare progressi per allenatori e manager per donne e donne.

Alla sua conferenza preliminare sull’argomento per questa settimana a New Orleans Goodell, ha detto che la lega è rimasta determinata a governare Rooney, non perché è una “tendenza”, ma perché è “la cosa giusta” promuovere la diversità.

“Penso che abbiamo dimostrato di essere migliore”, ha detto ai giornalisti.

Tuttavia, la lega deve ancora provare a fare di meglio, secondo Cyrus Mehri e John Wooten, il cui lavoro ha portato alla regola Rooney nel 2003. Il capo allenatore – manca ancora di diversità.

Non ci sono coordinatori offensivi neri nella NFL. Un coordinatore offensivo, Mike Kafka di Giants, è part-ricano e ha partecipato al programma Accelerator incentrato sulla minoranza NFL.

“C’è stata una sfida storica in termini di allenatori neri nella posizione di coordinatore offensivo”, ha detto Mehri ESPN. “C’è sempre stata una carenza. Non ci prendiamo da nessuna parte vicino a dove potremmo essere o dovremmo essere. E questo crea una rappresentazione contro la rappresentazione nelle principali posizioni di coaching, perché è la pipa primaria.

Mehri ha detto che “più della metà dei principali lavori di coaching sono stati occupati come coordinatore offensivo”.

“E poi forse circa il 30% del coordinatore della difesa, forse il 10% degli altri, come ex allenatori o posizioni universitarie”, ha detto Mehri. “Questo è un posto chiave in cui NFL non è ancora su tutti i cilindri.”

Mehri Cowrote Rooney governa con l’avvocato dei diritti civili Johnnie L. Cochran Jr., insieme alla voce principale di Wooten.

Nonostante le sue carenze, la regola Rooney funziona, ha affermato Wooten, 88 anni, Hall of Fame, che ha iniziato come giocatore della NFL nel 1959. Più tardi ha prestato servizio su dipendenti di Cowboys prima di diventare il primo presidente di Fritz Pollard Alliance a diventare il primo presidente Fritz Pollard Alliance, che sostiene una maggiore diversità nella NFL.

“Quando ho giocato nella NFL, non abbiamo mai avuto un allenatore nero in quella stanza. Se guardi questa partita del fine settimana, dai un’occhiata agli uomini che vedrai sulla linea laterale “, ha detto Wooten. “Questo è ciò che ha fatto la regola di Rooney. Sento che dobbiamo ancora spingere.”

All’inizio della stagione 2024, i giocatori neri hanno composto più della metà dei giocatori della NFL, ma c’erano sette allenatori neri, o 22%, Associated Press. Tra le 32 squadre c’erano nove allenatori principali minori, tra cui Robert Saleh di Jets, che è l’origine libanese, e Dave Canales di Panthers, Latino.

Il portavoce della NFL non è tornato immediatamente al commento.

Secondo un rapporto sulla diversità e l’inclusione della NFL, dal 2012 a marzo 2023, 40 dei 77 allenatori avevano precedentemente assistito a ruoli di coordinamento offensivo per almeno una stagione. Rispetto al fatto che 24 dei 77 allenatori assunti durante questo periodo provenivano da ruoli di coordinatore difensivo.

Uno dei sette posti vacanti in questa stagione è stato occupato da un allenatore di minoranza: Aaron Glenn, che è stato assunto dai Jets. Il suo ultimo ruolo è stato il coordinatore difensivo del leone. Dei altri cinque ruoli di coaching, gli ultimi tre provengono dal ruolo offensivo del coordinatore, gli ultimi due sono stati gli allenatori.

Mehri ha affermato ESPN che la preferenza di reclutamento tra coordinatori offensivi è “un pregiudizio simile che esisteva per decenni” in termini di quarterback neri in termini di posizioni di “pensiero” nella NFL. Ha indicato i playoff di quest’anno per sottolineare come è cambiata la rappresentazione razziale: tre dei quattro quarterback dei campioni della conferenza erano neri, incluso entrambi il QB nel Sunday Super Bowl. Ha detto che per mancanza di coordinatori offensivi di minoranza “mantengono la NFL”.

“Altrimenti, la regola di Rooney è stata un enorme successo”, ha detto.

Dalla decisione della Corte Suprema nel 2023, che ha posto fine all’azione positiva nel processo di ammissione all’università, gli attivisti conservatori hanno spinto le società pubbliche, tra cui la NFL, a porre fine ai programmi di diversità.

America Legal First, fondata dal presidente supremo Trump aiutante Stephen Miller, ha presentato una lettera nel 2024 nel 2024 con una Commissione di parità di lavoro nel 2024, lamentando che la regola di Rooney era il sistema “quota” che ha portato a meno opportunità per lo stesso posto, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, ben posizionata, bene qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato, ben qualificato Candidati ben qualificati e ben qualificati che non sono minoranze. “

Miller è ora un rappresentante del capo dello staff nell’amministrazione di Trump, che ha ordinato la rimozione di tutti i programmi di diversità, equità e inclusione nel governo federale e nelle entità che ricevono risorse federali.

Mehri afferma che la regola di Rooney riguarda le pari opportunità, non gli stessi risultati. La NFL ha semplicemente aggiunto più candidati all’ardesia: non ha ridotto i luoghi di candidati disponibili per White, aggiungendo che nel corso degli anni sono stati chiesti più allenatori bianchi per i più alti posti di lavoro rispetto agli allenatori neri.

Il problema della pipeline è anche radicato durante le pratiche di assunzione all’università, secondo Richard Lapchick, che nel 1988 ha creato una carta di notizie razziali e di genere. Quest’anno, Marcus Freeman di Notre Dame è diventato il primo allenatore di calcio Black Head a raggiungere il campionato nazionale.

“Questo è il 2025 e abbiamo il primo allenatore del capo allenatore nero nel campionato”, ha detto Lapchick. “Cosa ci dice delle nostre pratiche di assunzione? Ci dice che abbiamo molto a livello universitario.

I cambiamenti nella regola di Rooney includevano la graduale espansione dell’ardesia di intervista con un numero minimo di candidati per minoranze o donne. La NFL ha introdotto una proposta compensativa se un allenatore di minoranza è stato trasferito in un’altra squadra.

Nel 2022, il campionato chiese alle squadre di assumere un assistente offensivo che era una minoranza o una donna. I critici hanno affermato che le interviste – e talvolta erano potenti, come se le squadre stessero solo controllando i campi, soprattutto se le squadre hanno già identificato il candidato più alto. L’azione federale in attesa di sempre contro la lega dell’ex allenatore Dolphins Brian Flores e altri due allenatori neri affermano di assumere discriminazioni, tra cui false interviste.

Per quanto riguarda la chiamata di DEI di Miller, Jean Kuei, partner e gruppo di gestione e occupazione nello studio legale Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pitman, ha affermato che alcune società e organizzazioni dovrebbero riguardare programmi come Rooney Rule non sono discriminatori non è determinato da una gara.

La regola “aumenta la lista”, ha detto Kuei. Se vengono presi in considerazione sei candidati, ma non ci sono candidati diversi, la regola dice: “Devi aggiungerne due per determinate posizioni. Avevano parlato prima. “

Wooten era forte che la NFL sia sulla buona strada e che la regola di Rooney avrà successo. “Ecco perché continueremo a combattere se dobbiamo combattere”, ha detto. “Ma vinciamo, credimi quando te lo dico.”