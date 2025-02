I giaguari rispondono alle voci sul commercio di Trevor Lawrence

Due anni fa, Jacksonville Jaguars sembrava una squadra in scalata dopo aver vinto sette delle ultime nove partite stagionali e hanno superato un deficit di 27-0 per sconfiggere i caricabatterie di Los Angeles nel giro di playoff.

Ma non hanno giocato i playoff nel 2023, e in questa stagione sono caduti fino a un traguardo per 4-13, che ha reso il loro futuro più cupo e persino cupo.

Due anni fa, il quarterback Trevor Lawrence sembrava essere sulla buona strada per le stelle, ma dopo che Jaguars gli ha dato un’estensione a contratto di cinque anni di $ 275 milioni a giugno, inizia a sembrare qualcuno che non vale un enorme investimento in.

La gente ha ronzato per un tweet di Ryan Burr, noto per lo più per aver coperto il golf e il college -basket, che ha affermato che Pittsburgh Steelers ha chiesto dei giaguari su un potenziale commercio di Lawrence.

Steelers ha fatto domande a @Jaguars Informazioni su uno scambio per QB Trevor Lawerence. Questo direttamente dai cavalli -MOUTH nell’organizzazione JAGS. Oh! – Ryan Burr (@ryanburr) 13 febbraio 2025

Per Michael Dirocco, che copre Jaguars per ESPN, la squadra ha negato gravemente che sta prendendo in considerazione lo shopping Lawrence.

Per quanto riguarda il recente rapporto secondo cui Steelers ha chiesto di un commercio per il QB Trevor Lawrence di Jaguar, una fonte Jaguar ha affermato che non c’è “alcuna possibilità” di agire Lawrence e ha definito l’idea “ridicola”. – Michael Dirocco (@spndirocco) 13 febbraio 2025

Nel 2022, la sua seconda stagione della NFL, Lawrence, ha lanciato NO.

Ma la sua produzione è stata regredita da allora, e nel 2024 ha raccolto solo 2.045 yard di passaggio e 11 touchdown di passaggio mentre completava un anemico 60,6 per cento dei suoi passaporti di 10 partite.

Jacksonville ha perso un giocatore chiave nell’ultima stagione nell’ampio destinatario Calvin Ridley, ma ora hanno un potenziale alfa a Brian Thomas, che ha messo 87 catture, 1.282 yard di ricezione e 10 touchdown come debuttante in questa stagione.

Hanno bisogno di molto più che miglioramenti da parte di Thomas e Lawrence per tornare ai playoff in un AFC affollato la prossima stagione.

PROSSIMO: Jaguars intervisterà il precedente Titans GM per la loro posizione aperta