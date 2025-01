I giocatori WNBA usano un ritmo veloce senza pari per prepararsi alla prossima stagione

Satou Sabally era in tutto il campo. Il capocannoniere di Phantom BC di Univeted BC ha svuotato il 3-pointer nella parte superiore del 3-pointer nell’arena Wayfair di Miami, una palla sciolta di piccioni più tardi, poi ha fatto alcuni respiri profondi mentre viaggiava in panchina.

“Sono stanco”, ha detto Sabally prima di iniziare un’intervista con il tribunale su TNT.

Questo è ciò che i giocatori si abituano al gioco 3 su 3 intenso e fisico che spinge un gioco frenetico e in stile rapido che si muove alla velocità della pista.

I giochi vengono giocati su un campo pieno compatto, lungo 72 piedi e 49,2 piedi di campo WWBA più lungo 22 piedi e meno del piede più largo. Il tiro di 18 secondi è più corto del colpo di 24 secondi di W e un tempo di basket universitario di 30 secondi.

Risultato: corre costantemente su e giù per il pavimento, corre su una cerniera sul campo alla velocità della luce e non mostra.

“Penso che la gente pensi che non sia così fisico o veloce perché è un campo più breve”, ha detto la Valkyries dello stato d’oro della WNBA Kate Martin giocando a Cats BC di Curivaled, “ma lo rende così fisico e più veloce perché tu” in ogni attività è offensivo e difensivo.

Le impostazioni a metà campo in un tipico gioco 5 su 5 non richiedono sempre a tutti i giocatori offensivi di partecipare al gioco. Questo non è senza pari. Dato che ci sono solo tre giocatori, qualcuno è una palla, qualcuno può impostare uno schermo, qualcuno potrebbe tagliare nel cestino e così via.

“Quindi qualcuno ha colpito lo schermo, che si tratti di palle o palle, o che stai correndo come un matto”, ha detto Martin. “Lo rende divertente, ciò che è davvero fisico e veloce. Ci rende migliori.”

Martin ha sottolineato l’intensità dopo che la sua squadra di nastro ha ricevuto una vittoria fisica sulla squadra in vinile venerdì scorso.

“Sfortunatamente, a volte i giochi accadono dove la bocca pop o sullo schermo”, ha aggiunto Martin, “inginocchiarsi nella coscia, qualunque cosa. È solo il nome del gioco. E succede.”

La fatica sembrava entrare nei giocatori mentre alcune partite continuavano durante la seconda gara.

L’allenatore della BC Mist Phil Handy ha invitato un timeout nel secondo quarto della partita della sua squadra contro Phantom, quando sembrava che i giocatori fossero ventilati. Alcuni giocatori sono stati ascoltati hanno notato che i loro avversari sembravano stanchi.

“È un diverso tipo di bilancio del corpo perché si è sempre a destra e a destra”, ha detto la guardia di Las Vegas Acees Chelsea Gray, che gioca a Rose BC. “Non c’è davvero tempo che prendi perché ci sono solo tre giocatori sul pavimento … Devi stare bene per assicurarti di poter giocare a questo gioco.”

L’obiettivo principale è quello di sviluppare i giocatori di WNBA di Sviluppo dei giocatori per migliorare le partite contro la competizione d’élite per questa offseason per nove settimane.

Alcuni giocatori trovano l’uso dei giochi per bilanciare l’aria condizionata, mentre non si sopravvalutano prima delle stagioni del WNBA, che inizia circa due mesi dopo un campionato senza pari il 17 marzo.

“È chiaro che questo è nel mezzo dell’offseason”, ha detto la guardia della libertà di New York Sabrina Iionscu, che gioca con Phantom, “e penso che sia fantastico che capire che tu sia qui per guarire e continuare il tuo gioco. Ma anche per me , Non posso essere bloccato mentalmente come mentalmente situato come mentalmente situato qui nella stagione W, o sarei stato bruciato dal momento in cui sono così competitivo e prendo tutto così sul serio.

Iionscu ha detto che stava lavorando al suo condizionatore d’aria circa una settimana dopo che la libertà ha vinto la finale del Minnesota WNBA in ottobre. Intende continuare senza eguali in modo che possa essere “nel meglio della mia vita”.

“Questa volta qui puoi davvero migliorarlo in modo da poter essere in grado di fare una sorta di stagione W nella migliore forma e anche pulire il tuo gioco”, ha detto Iionscu. “Sei in grado di dire alle persone che mettono molto lavoro per ottenere la forma perché stai solo andando, corri, giocando di difesa, quindi stai scattando sul pavimento (e) per sparare.

“Lo mette davvero nella prova e, si spera, ci renda solo persone migliori.”

Reporting Associated Press.

