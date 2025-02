I guerrieri avrebbero contattato i Lakers in commercio per LeBron James

I fan della NBA rotolano ancora dal sorprendente commercio di Luka Doncic, ma è un altro accordo che cambia il gioco nelle opere?

I prossimi giorni potrebbero essere riempiti con molti fuochi d’artificio poiché squadre come Golden State Warriors stanno cercando di cambiare le loro guardie prima della scadenza commerciale.

I guerrieri saranno impegnati e avranno già impostato alcune telefonate interessanti.

Ad esempio, riporta Jake Fischer, per. Brepli della Legione che Warriors ha contattato Lakers per quanto riguarda un commercio per LeBron James.

Con ogni probabilità, questa chiamata non andrà da nessuna parte, ma è un buon segno di quanto sia grave le condizioni dorate in questo momento.

Breaking: Warriors ha contattato Lakers per quanto riguarda un commercio per LeBron James, per @Jakelfischer

Ci sono state conversazioni su James in arrivo a Warriors e Steph Curry prima.

In effetti, proprio l’anno scorso, c’è stato un sussurro di un potenziale accordo che ha inviato James a nord nella Bay Area.

James ha ripetutamente affermato di voler rimanere una lacca fino a quando non si ritira, ma potrebbe aver cambiato idea.

È importante ricordare che ha ottenuto il gioco a Parigi -ol durante l’estate con Steph Curry e il capo allenatore Steve Kerr.

È stata ovviamente un’esperienza meravigliosa per tutti i soggetti coinvolti, e forse ha ammorbidito l’atteggiamento di James nel lasciare i Lakers.

Nel frattempo, i Lakers hanno appena acquisito Doncic e hanno assicurato loro la prossima generazione dopo il pensionamento di James.

Forse sono più aperti all’idea di lasciare andare James ora che Doncic è a Los Angeles e la squadra sarà nelle sue mani nel prossimo decennio.

Tuttavia, James probabilmente non andrà da nessuna parte e probabilmente rimarrà a Los Angeles con il suo nuovo compagno di squadra.

Il fatto che i guerrieri stiano provando James è un segno che stanno prendendo sul serio questa scadenza commerciale e non si fermeranno fino a quando non avranno talento quotato a A.

