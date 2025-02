I guerrieri hanno avuto discussioni “significative” che coinvolgono 2 veterani di tori

Golden State Warriors ha iniziato in questa stagione con 12 vittorie nelle loro prime 15 partite, il che ha scatenato alcuni discorsi sul fatto che si erano riempiti, ma da quando è diventato chiaro che sono gli stessi combattenti che hanno perso la partita di fine la scorsa stagione.

La media dei punteggi di Stephen Curry è inferiore a quella che è stata da un po ‘di tempo, e nel complesso stanno combattendo in modo offensivo, il che ha messo in evidenza il loro bisogno di una vera altra stella accanto a Curry.

La squadra spera in un grande commercio che potrebbe riaprire la finestra del campionato e per Brett Siegel ha parlato con Chicago Bulls per cercare di acquisire veterane star Zach Lavine e Nikola Vučević.

In particolare, le conversazioni che coinvolgono valanghe sono probabilmente un po ‘gravi.

“Bulls and Warriors hanno tenuto interviste commerciali significative durante le settimane, afferma che le fonti, concentrandosi su Avalanche e Nikola Vučević … Tuttavia, le conversazioni sulla valanga diretta al Golden State sono molto reali e vincenti.”

I Golden State Warriors hanno avuto discussioni “significative” con Chicago Bulls su Zach Lavine e Nikola Vucevic, PR. @Brettsiegelnba “Bulls e Warriors hanno avuto interviste commerciali significative nel corso delle settimane, hanno affermato fonti, concentrandosi su valanga e … pic.twitter.com/v4uhlycasx – nbacentral (@thedunkcentral) 31 gennaio 2025

La valanga o Vuucevic, almeno sulla carta, sembrano avere la capacità di portare i guerrieri o due nella Conferenza sempre competitiva della Western.

Lavine ha indubbiamente la sua migliore stagione di sempre, poiché in media 24,0 punti a partita e spara un’alta percentuale di carriera sia dal campo che dall’intervallo di 3 punti.

È stato esposto a lesioni nel corso degli anni, ma è una guardia molto potente che può anche dare colpi evidenziati di tanto in tanto, nonché persino un regista supplementare.

Vuucevic è lassù di 34 anni, e sebbene gli manchi un po ‘difensivamente, mette 19,8 punti e 10,3 rimbalzi al giorno. Match ed è un giocatore ad alta efficienza, soprattutto oltre la linea a 3 punti.

Ora che Curry si sta avvicinando al suo compleanno di 37 anni, l’orologio ticchetta per lui e la sua squadra per quanto riguarda il tentativo di vincere un altro campionato NBA.

PROSSIMO: Kendrick Perkins afferma che Steph Curry non meritava di essere un All-Star