I jet hanno preso una decisione sul prossimo DC

Con il nuovo capo allenatore Aaron Glenn in atto per i New York Jets, il suo staff inizia a prendere forma.

Mentre hanno ancora bisogno di un coordinatore offensivo con Nathaniel Hackett, ora hanno un nuovo coordinatore difensivo in atto.

Steve Wilks, coordinatore difensivo di San Francisco 49ers nel 2023, secondo quanto riferito ha accettato di avere una condizione per avere questa posizione con i getti sotto Glenn, per. Tom Pelissero.

IL #Jets hanno accettato di essere assunto con Steve Wilks come coordinatore difensivo al giorno. Fonti. Dopo essersi seduto fuori la scorsa stagione, Wilks – un lungo assistente rispettato e prima #Cardinali Head Coach – Ora ritorna come una figura chiave presso il nuovo staff di Aaron Glenn a New York. pic.twitter.com/qfwtwdzu7e – Tom Pelissero (@tompelissero) 29 gennaio 2025

Wilks è stato licenziato da Niners dopo una stagione come coordinatore difensivo, ma ha fatto abbastanza bene da farli classificare al terzo posto in punti e portarli all’orlo di un campionato del Super Bowl.

I Jets non ne hanno vinto uno dalla stagione 1968 e non hanno nemmeno fatto la fine del 2010, dando loro la più lunga siccità dei playoff nella NFL.

Tuttavia, hanno un sacco di talento sul lato difensivo del calcio.

Sauce Gardner è uno dei migliori cornerback in campionato e davanti hanno borchie come Quinn Williams e Quincy Williams.

Erano state una delle migliori squadre difensive nel calcio fino a quando Robert Saleh non è stato licenziato in ottobre dopo poco più di tre stagioni mentre il loro allenatore e la loro difesa sono andati in pezzi poco dopo.

Naturalmente, la domanda più grande che Jets deve affrontare non ha nulla a che fare con la difesa.

Il futuro di Aaron Rodgers con loro rimane in dubbio e, se se ne va, avranno il loro lavoro scolpito per loro, per quanto riguarda la ricerca di una sostituzione adeguata nella posizione del quarterback.

