I Jets hanno molto da capire dopo una deludente stagione 2024

FLORHAM PARK, NJ – L’aereo della squadra dei New York Jets si stava dirigendo verso est nelle prime ore del mattino del 10 settembre mentre alcuni allenatori parlavano della promettente stagione a venire. Erano appena stati in imbarazzo al “Monday Night Football” della prima settimana – perdendo 32-19 contro i San Francisco 49ers – ma la loro fiducia era ancora alta 40.000 piedi.

“Ricordo qualcuno sull’aereo che diceva: ‘Quando arriviamo al 2-1, fai attenzione'”, ricorda l’allenatore ad interim Jeff Ulbrich.

I Jets arrivarono al 2-1 vincendo sui Tennessee Titans e sui New England Patriots, e poi le cose andarono in pezzi.

Il meglio della nazione NFL • I Jets hanno molto da capire in questa offseason

• Ricerca di allenatori in cima al roster per i Saints fuori stagione

• Cosa cercano i Seahawks in OC

• I Bucs avevano bisogno di aiuto per prepararsi ai playoff

• Come Kingsbury trovò nuova gioia a Washington

Hanno perso 11 delle 14 partite successive completando forse la stagione più deludente nella storia della franchigia. Con un Aaron Rodgers in salute come quarterback, i Jets si consideravano contendenti al campionato. Woody Johnson l’ha definita la sua migliore lista in 25 anni di proprietà. Ciò che è accaduto negli ultimi quattro mesi è stato un tracollo di proporzioni epiche, una stagione 5-12 che spesso sfidava la logica.

Una squadra con almeno tre potenziali Hall of Famers (il ricevitore largo Davante Adams, i contrasti Tyron Smith e Rodgers), una manciata di stelle di punta e diversi talenti emergenti ha fatto esplodere i vantaggi e ha disegnato bandiere di penalità come se fosse una squadra giovane e non provata all’inizio. fasi della ricostruzione.

“Buongiorno,” disse Javon Kinlaw.

I Jets hanno perso il record di franchigia per sei partite dopo essere stati in vantaggio nel quarto quarto, hanno commesso 137 rigori, il record del campionato, hanno superato la soglia dei 30 punti solo due volte e hanno perso sei partite in cui erano favoriti: la definizione stessa di sottosviluppo. Solo i 49ers (sette) hanno perso di più da favoriti.

È stata una stagione diversa dalle altre delle ultime generazioni, poiché ha segnato la prima volta dal 1975 che un allenatore è stato licenziato in una stagione. Quattro settimane dopo quell’intervista in aereo a San Francisco, Ulbrich sostituì Robert Saleh, che fu licenziato dopo un 2-3 iniziale.

Il direttore generale Joe Douglas è stato licenziato sei settimane dopo, ma secondo diversi giocatori è stato il licenziamento di Saleh a innescare la fine della stagione. A parte il valore shock, hanno frantumato le fondamenta e creato un’atmosfera di incertezza, hanno detto.

“È difficile per una squadra vincere quando sai che il tuo allenatore e il GM vengono licenziati a metà stagione”, ha detto il running back Breece Hall. “C’è semplicemente un sacco di roba nell’aria.

Il cornerback DJ Reed ha detto: “Ha influenzato la squadra perché ha causato una distrazione”.

Nonostante le aspettative del Super Bowl, i New York Jets finirono 5-12 e si guadagnarono la scelta numero 7 nel draft. Carmen Mandato/Getty Images

Ulbrich era un famoso coordinatore difensivo ma non aveva esperienza come capo allenatore a nessun livello. Ciò, insieme all’onere di indossare due cappelli (capo allenatore e coordinatore difensivo), ha portato i giocatori a chiedersi per tutta la stagione se Ulbrich fosse stato messo troppo a dura prova.

“Ha messo molto di più nel piatto di Brick”, ha detto Isaiah Oliver del rilascio di Saleh. “Ha messo qualcosa di più sul piatto di tutti: gli allenatori, lo staff in generale. Quindi ha avuto un impatto? Non lo so per certo. Pensi che forse sia stato questo il motivo. Forse no. Io no.” Non lo so, ma non puoi stupirti.”

Ulbrich ha commesso errori di regia per tutta la stagione. Lo ha ammesso dopo la sconfitta della settimana 17 contro i Buffalo Bills. Nella sua conferenza stampa post partita, gli è stato chiesto di valutare la prestazione di Rodgers. La sua risposta è stata sorprendente:

“Onestamente, non ho visto molto del reato”, ha detto Ulbrich. “Ho apportato molti aggiustamenti difensivi” per i primi due e più quarti. A quel punto, i Jets avevano superato 40-0.

Ulbrich non ha rinunciato ai suoi compiti di coordinatore difensivo perché ha ritenuto importante mantenere la continuità, soprattutto dopo aver deciso di retrocedere Nathaniel Hackett e fare di Todd Downing il trequartista dell’attacco. Sentiva che un cambiamento eccessivo sarebbe stato controproducente.

In retrospettiva, Ulbrich ha riconosciuto la difficoltà del doppio ruolo, dicendo: “Se potessi inquadrarlo perfettamente in una visione per il futuro, non sarei un coordinatore e un capo allenatore”.

Nessun giocatore ha incolpato Ulbrich per le difficoltà della squadra. Se non altro, hanno espresso empatia. Come ha detto un giocatore, “È stato gettato in una situazione difficile, senza preavviso, quando abbiamo giocato una partita per il primo posto” – un riferimento alla partita della settimana 6 contro i Bills.

Avevano 12 partite da ricalibrare dopo il licenziamento di Saleh, il che dovrebbe essere un sacco di tempo per una squadra carica di veterani con Rodgers come quarterback. Ciò non accadde, poiché i Jets persero le prime tre partite sotto Ulbrich, inclusa un’inspiegabile sconfitta per 25-22 contro i Patriots per 4-13.

“Un momento di oscurità”, disse allora Ulbrich.

Quel momento durò altri due mesi.

GLI UGELLI ERANO condannato dalla mancanza di disciplina; le loro 137 sanzioni sono state il massimo in questo secolo. In effetti, il loro totale ha superato il numero totale di aerei nel 1996 (110). Nessuna squadra vuole essere paragonata a quella del girone del 1996 che andò 1-15 e che è il punto di riferimento storico per l’inutilità di tutti i tempi. Gli attuali Jets sono stati così inclini alle penalità che sono stati segnalati una volta sei volte nell’arco di cinque minuti.

“Stavamo facendo molte cose nel modo giusto fuori dal campo, ma non credo che come squadra sul campo siamo stati davvero in grado di unirci come una squadra completa”, ha detto Oliver. “L’intero aspetto della squadra semplicemente non c’era. Semplicemente non ha funzionato.”

Cosa dovresti sapere sul Draft NFL 2025 • Prime bozze finte: Reed | Yates | Mugnaio

• Ordine: Ribaltabile | Reed | Yates | Mugnaio

• Grandi domande | Consiglio di amministrazione QB | Pos. ranghi

• Selezionare un ordine | Valutazioni scouting | Di più

Un altro giocatore ha detto: “I grandi nomi e il talento non garantiscono la vittoria. Siamo la prova A”.

Non c’era un nome più famoso di Rodgers, che ha segnato una media di 254 yard nelle ultime cinque partite: uno sguardo a Rodgers che ha giocato per i Green Bay Packers per 18 stagioni. Sfortunatamente per i Jets, ormai erano stati eliminati dalla contesa, quindi la sua ultima raffica non fu altro che la ciliegina sulla torta.

“In ogni caso, è un unicorno e gli resta ancora molto”, ha detto Adams, per sempre fedele al suo quarterback preferito.

Rodgers ha iniziato ogni partita, lottando contro infortuni al piede, ma non aveva abbastanza magia per portare la sua squadra alla rispettabilità. È stata una sorpresa all’interno dell’organizzazione che non abbia fatto un lavoro migliore nel gestire le avversità del gioco. Quando le cose andavano male, a volte si sedeva da solo in panchina e soffocava o si chiedeva perché quelli intorno a lui non riuscivano a esibirsi a un livello più alto. Una fonte della squadra credeva che alcuni dei giocatori più giovani potessero essere stati intimiditi da Rodgers.

Gli allenatori uscirono per incontrare Rodgers. Ha concluso con 584 tentativi di passaggio, il secondo in campionato, e ha stabilito un record di franchigia con 640 dropback. Sono stati la squadra più fortunata all’interno della linea delle 20 yard, il che potrebbe spiegare perché sono arrivati ​​21esimi in termini di efficienza in zona rossa.

A volte, Hall si sentiva come se un ripensamento alimentasse la sua frustrazione. Inspiegabilmente, non ha mai effettuato 20 carry in una partita. Se Rodgers si avvicinava alla end zone, lanciava; 11 dei suoi 28 touchdown erano di cinque yard o meno.

Un giocatore ha ipotizzato che Downing stesse chiamando le partite in modo che Rodgers potesse raggiungere 500 passaggi di touchdown in carriera (cosa che ha realizzato nell’ultima partita). C’è stato un rombo che Rodgers ha sentito durante i drive e i passaggi, anche se un giocatore ha insistito che non fosse così frequente come sembrava.

UGELLI COSTRUITI una squadra che faceva affidamento su giocatori più anziani in posizioni chiave, Rodgers (41) come quarterback, Smith (34) come placcaggio sinistro e CJ Mosley (32) come linebacker centrale. Potenziale svantaggio: infortunio.

Ovviamente, Smith e Mosley, entrambi con infortuni al collo, furono messi da parte per un totale di 20 partite. Jamien Sherwood ha sostituito Mosley ed è stato votato MVP della squadra dai suoi compagni di squadra, ma la leadership di Mosley in campo è mancata.

Le migliori notizie della settimana da Ottieni accesso esclusivo a migliaia di articoli premium all’anno dei migliori autori.

• Come il dominio di Duke si estende oltre Flagg »

• 30 mosse peggiori delle squadre MLB dal 2020 »

• Barnwell prevede i playoff NFL »

Altri contenuti ESPN+ »

Diversi giocatori hanno affermato che l’assenza di Mosley è stata una delle chiavi del declino della difesa, un tempo formidabile. I Jets hanno concluso al 17° posto in termini di efficienza difensiva secondo ESPN Analytics, rispetto al terzo del 2023.

“Nonostante questa stagione, non abbiamo mai rotto o piegato, non abbiamo mai fatto check come qualcuno ha detto,” ha detto Reed, riferendosi ai commenti fatti dal cornerback Sauce Gardner dopo la sconfitta della Settimana 17.

Woody Johnson ha elogiato la squadra per non aver mollato dopo la vittoria di fine stagione sui Miami Dolphins. Nel profondo, era amaramente deluso dalla stagione, dicendo: “Tutti pensavano che sarebbe stato incredibile”.

Ma la produzione non si è mai avvicinata all’hype. Douglas ha importato diversi giocatori di alto profilo, tra cui Smith, il ricevitore largo Mike Williams, il pass rusher Haason Reddick e Adams, che sono arrivati ​​a ottobre.

Il loro compenso complessivo nel 2024: oltre 37 milioni di dollari.

L’unico giocatore che è stato all’altezza delle aspettative è stato Adams, che ha totalizzato 854 yard in ricezione e sette touchdown in 11 partite. Williams ha perso la sua esplosività, è stato escluso dall’attacco ed è stato ceduto ai Pittsburgh Steelers. Reddick ha saltato sette partite a causa del licenziamento ed era fuori forma, ha detto una fonte della squadra. Aveva una borsa.

Grandi nomi, piccola produzione.

Reddick era la nuvola nera che incombeva sull’organizzazione da aprile a ottobre. I Jets hanno scambiato una scelta del terzo turno del 2026 con uno dei pass rusher più prolifici della lega perché pensavano che sarebbe stato un upgrade rispetto al partente Bryce Huff. È diventato complicato, velocemente. Reddick voleva un nuovo contratto, si rifiutò di fare rapporto e rinunciò a più di 6 milioni di dollari in assegni di gioco, presentandosi finalmente a metà ottobre con lo stesso contratto base che voleva stracciare.

I Jets hanno sentito la sua assenza, soprattutto dopo la settimana 2, quando il cornerback Jermaine Johnson ha subito uno strappo al tendine d’Achille di fine stagione. Il passaggio è crollato, costringendo Ulbrich a blitz più del solito. Reddick ha fatto poco sul campo (nove contrasti in solitaria in 393 scatti) e ha rifiutato le interviste, una volta rimproverando un giornalista per essere stato critico nei confronti del suo possesso. Un giocatore ha detto di Reddick: “È come se non fosse nemmeno nella squadra”.

Eppure, Reddick ha guadagnato 9,5 milioni di dollari, circa 1 milione di dollari per ogni pezzo di attrezzatura.

Nonostante le difficoltà, Ulbrich ha iniziato la stessa formazione ogni settimana, facendo anche di tutto per lodare giocatori come Reddick e il difensore Micheal Clemons, entrambi bersagli dell’angoscia dei fan. È stata una notizia strana da parte di Ulbrich, che ha costruito un solo giocatore per tutta la stagione: la sicurezza Tony Adams.

Presto, i Jets avranno un nuovo allenatore e un direttore generale nella speranza che un nuovo gruppo dirigente possa porre fine alla più lunga siccità di playoff attiva (14 stagioni) nei principali sport nordamericani. La cultura ha bisogno di rinnovamento.

“Ogni piano dell’edificio è importante”, ha detto Adams. “Puoi vincere le partite, ma essere in grado di creare una cultura vincente è un’altra cosa. Hai bisogno che i ragazzi si facciano avanti e hai bisogno di un allenatore che sia in grado di venire qui e prendere giocatori ed essere qualcuno che ritenga tutti responsabili”. puoi tornare a quella vecchia sensazione secondo cui giocatori e allenatori ritengono entrambi la squadra responsabile di ottenere il massimo dalla squadra.”