I Knicks hanno un record contro le prime 2 squadre in ogni conference

I New York Knicks sono la terza migliore squadra della Eastern Conference, il che significa che attualmente hanno buone possibilità di raggiungere i playoff.

Ma i fan sono un po’ nervosi riguardo alle loro possibilità nella postseason a causa di un fatto fastidioso: non se la passano bene contro le migliori squadre in ogni conference.

Secondo Underdog NBA, per Legion Hoops, i Knicks sono 0-5 contro le due squadre più forti dell’Est e dell’Ovest.

Hanno un differenziale di -86 punti in quelle partite, dimostrando che non riescono proprio a capire i Cleveland Cavaliers, i Boston Celtics, gli Oklahoma City Thunder e gli Houston Rockets.

Knicks contro le prime 2 squadre di ogni conference: 0-5 record

-86 punti di differenza 😳😳😳 (via @Underdog__NBA) pic.twitter.com/LUHEZVJ6K9 — Legion Hoops (@LegionHoops) 11 gennaio 2025

I Knicks hanno giocato contro i Thunder il 10 gennaio e sono stati facilmente sconfitti 126-101.

Solo una settimana prima erano stati battuti anche da OKC.

Sono caduti anche contro Rockets, Celtics e Cavaliers, e questo è un fatto davvero preoccupante.

A meno che non accada qualcosa di drastico, tutte e quattro queste squadre saranno in prima linea quando inizieranno i playoff.

Se i Knicks non riescono a superarli, hanno qualche possibilità di andare lontano?

La buona notizia è che manca ancora molta stagione e i Knicks possono superare in astuzia e battere ciascuna di queste squadre, ma ci vorrà solo molta dedizione e lavoro.

Inoltre, le partite della stagione regolare sono molto diverse dalle partite dei playoff e possono vincere una serie al meglio delle sette.

Ma i fan sarebbero molto più ottimisti se li vedessero competere meglio contro il meglio del meglio.

I Knicks affronteranno nuovamente i Rockets il 3 febbraio e questo darà loro la possibilità di ottenere finalmente una vittoria su questo gruppo di squadre difficili.

Se non lo faranno, la gente sarà ancora più preoccupata per il resto della stagione per New York.

