I Lakers hanno cercato di scambiare con i pistoni -vereni prima di Mark Williams Deal

Los Angeles Lakers ha dato bene la loro promessa di ottenere un grande uomo mercoledì sera quando hanno firmato Mark Williams, in precedenza da Charlotte Hornets.

Williams porterà molto alla squadra, ma apparentemente Lakers ha guardato molti altri giocatori prima di acquisirlo.

Brett Siegel ha riferito che Lakers aveva gli occhi su diverse altre stelle, tra cui Robert Williams, Myles Turner e Jericho Sims.

Nel frattempo, hanno chiesto di Jakob Poeltl di Toronto Raptors e Jalen Duren di Detroit Pistons.

“Prima di fare un grande passo per Williams, Pelinka ha fatto diverse chiamate in tutta la lega per chiedere grandi uomini atletici con capacità di protezione del cerchione. League dice che Robert Williams, Myles Turner e Jericho Sims erano grandi uomini sul radar dei Lakers. Sebbene i loro prezzi richiesti fossero troppo ripidi, Los Angeles ha anche chiesto di Jakob Poeltl con Toronto e Jalen Duren con Detroit, hanno confermato fonti ”, ha scritto Siegel all’anno. Nbacentral.