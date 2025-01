I Lakers hanno recentemente chiesto la disponibilità di rapaci -vereni

Ci sono state molte voci sui Los Angeles Lakers e sui loro desideri prima del prossimo periodo di negoziazione NBA.

Presumibilmente hanno un forte giocatore di ala, ma potrebbero anche cercare un centro per aiutare Anthony Davis a Frontcourt.

Evan Sidery riferisce che i Lakers hanno recentemente “fatto il check -in” con Toronto Raptors su Jakob Poeltl.

I Lakers possono “far lavorare gli stipendi con il progetto di capitale in un potenziale accordo per Poeltl includendo Rui Hachimura e Jalen Hood-Schinifo”.

I rapaci vogliono una “grande offerta” da Poeltl, quindi i Lakers possono farla accadere?

– Evan Sideery (@esidery) 24 gennaio 2025