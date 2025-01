I Lakers ritireranno la maglia numero 21 di Michael Cooper in una notte emozionante

Michael Cooper ha trascorso tutta la sua carriera con i Los Angeles Lakers come guardia dalla mentalità difensiva che si è sempre concentrata sull’aiutare i suoi compagni di squadra di Showtime a diventare delle star.

Dopo che i Lakers hanno ritirato il numero 21 di Cooper lunedì sera, Cooper si è goduto il suo tanto atteso turno sotto i riflettori.

Il 17 volte campione NBA dei Lakers ha onorato Cooper durante una cerimonia dell’intervallo durante una partita contro i San Antonio Spurs. Ha svelato la sua 21esima maglia sul muro d’onore nella sua arena centrale tra la numero 32 di Magic Johnson e la numero 42 di James Worthy.

È un posto adatto per Cooper, che ha lavorato come collante nelle squadre affascinanti ed entusiasmanti che hanno vinto cinque campionati NBA negli anni ’80.

“Questo è così travolgente per me perché non me lo sarei mai aspettato affatto”, ha detto Cooper, 68 anni. “Ho sempre giocato per amore del gioco, della squadra e del campionato. Per me stasera è più speciale della Hall of Fame, ma entrambi sono ugualmente importanti”.

La maglia numero 21 di Michael Cooper ora è tra la numero 32 di Magic Johnson e la numero 42 di James Worthy. (Foto: Allen Berezovsky/Getty Images)

Cooper rimane molto popolare nella sua nativa Los Angeles, come dimostrano le standing ovation e le serenate che ha ricevuto durante la notte per “Coooooooooop”. I Lakers hanno regalato una replica della maglia di Cooper a tutti i tifosi presenti nell’arena del centro per la loro prima partita da quando gli incendi hanno devastato l’area di Los Angeles.

Il ritiro del numero è avvenuto casualmente in una notte già emozionante per i Lakers e i loro fan dopo che le due partite precedenti erano state rinviate a causa di catastrofici incendi. Cooper è originario di Pasadena e viveva anche nella vicina Altadena, devastata dall’incendio dell’Eaton Canyon.

“È un momento felice e triste per me”, ha detto Cooper. “Molti monumenti, un paio di scuole medie che ho frequentato, ora non ci sono più. Stasera me la godrò, ma con il cuore pesante perché così tante persone hanno perso così tante cose.”

Cooper è stato inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame lo scorso ottobre, 33 anni dopo la sua ultima partita NBA. I Lakers hanno appena ritirato i numeri dalla Hall of Famers e hanno subito annunciato che Cooper si sarebbe unito ad alcuni dei giocatori più importanti nella storia del basket tra i giocatori della franchigia.

Cooper non è mai stato un All-Star, ma era la versione anni ’80 degli specialisti 3-e-D che sono diventati una parte vitale di ogni squadra NBA negli anni 2000. È stato selezionato cinque volte nella Prima Squadra All-Defensive ed è stato nominato Difensore dell’anno NBA nel 1987.

“Ho sempre cercato di giocare nel modo giusto”, ha detto Cooper. “È così bello che la gente lo riconosca. Anche se ho sempre fatto parte di una squadra con molte megastar, a volte sono stato messo in ombra. Ma questo non mi ha disturbato perché è sempre una questione di lavoro che facciamo. riunirsi e vincere i campionati.”

Cooper ha intrapreso una lunga carriera da allenatore dopo aver lasciato i Lakers, guidando i Los Angeles Sparks a due campionati WNBA.

Cooper è stato raggiunto in campo per la cerimonia dell’intervallo dall’ex allenatore dei Lakers Pat Riley e da diversi ex compagni di squadra dei Lakers, tra cui Johnson, Worthy, Byron Scott, Norm Nixon, Jamaal Wilkes, Kurt Rambis e Vlade Divac.

Johnson prese per primo il microfono e definì Cooper “uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi”.

Rapporto dell’Associated Press.

