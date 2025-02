Il negozio di Los Angeles Lakers per acquisire Charlotte Hornets Center è stato rimosso, il team ha annunciato sabato sera.

Il negozio è stato demolito “a causa delle condizioni del commercio”, ha dichiarato Lakers in una breve dichiarazione. Diversi argomenti sono apparsi fisicamente con Williams con Lakers, Rapporti ESPN. Nessuna delle cose era legata alla sua schiena, ESPN ha aggiunto al suo rapporto. Williams ha giocato solo 85 partite durante le sue due stagioni nella NBA, per lo più mancanti a causa di infortuni posteriori.

Lakers ha accettato il negozio con il principiante Dalton Knecht e Cam-Punnyava e una bozza di mercoledì sera per ottenere Williams, il centro del terzo anno. Los Angeles aveva bisogno di un grande uomo per sostituire Anthony Davis, che è stato sostituito da Dallas con Max Christie per Luka Doncic.

Charlotten ha anche dovuto ottenere la selezione del primo round di Lakers nel 2031 e il primo round è stato cambiato nel 2030.

I Lakers non hanno fornito ulteriori informazioni sulla demolizione del contratto, ma la speculazione online è andata immediatamente alla lunga storia di lesioni di Williams. Ha giocato solo 84 partite NBA in tre stagioni a causa di problemi alla schiena e altri disturbi.

La cancellazione del commercio lancia un’altra rivoluzione nei Lakers, che hanno vinto cinque dritti e 11 13 dalla loro lista turbolenta.

Los Angeles ha vinto l’Indiana 124-117 sabato all’inizio senza LeBron James e Doncic.

Lakers è ora, senza un grande uomo provato, per giocare al fianco di Jaxson Hayes, che avrebbe dovuto trasferirsi in panchina dopo che Williams è arrivato. Il loro centro di backup contro Pacers era di 6 piedi 10 Trey Jemison III, che si è unito a Lakers meno di quattro settimane fa e ha giocato per quattro squadre nelle ultime due stagioni.

L’Associated Press ha partecipato a questo rapporto.