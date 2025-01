I leoni forniscono personale coaching costante

Detroit Lions, dopo aver completato quella che è stata una stagione molto promettente in un modo molto deludente, hanno perso i loro coordinatori offensivi e difensivi quando sono stati assunti per essere il capo allenatore della NFL.

Ben Johnson, che era il loro coordinatore offensivo, è ora il capo allenatore di Chicago Bears e Aaron Glenn, il loro ex coordinatore difensivo, è diventato il capo allenatore di New York Jet.

John Morton, che era il coordinatore di gioco di passaggio di Denver Broncos nelle ultime due stagioni, sostituisce Johnson.

Inoltre, i Lions hanno anche riempito l’apertura del loro coordinatore di gioco di passaggio sotto Morton.

“L’ex allenatore di Stanford David Shaw e Lions accettano di assumere un accordo pluriennale per assumerlo come coordinatore di gioco di passaggio al giorno. Fonti. Shaw, 52 anni, ha già lavorato con New e John Morton. Un grande affitto per lo staff ricostruito di Dan Campbell ”, ha scritto l’insider della NFL Network Tom Pelissero su X.