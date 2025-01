I libri sono d’accordo con i Bills-Chiefs: “Può andare comunque ogni giorno che suonano”

Sam Panayotovich Fox Sports Betting Analyst

Ah, freccia Invitational.

IL Kansas City Chiefs ha ospitato il loro sesto campionato AFC in sette stagioni Buffalo Bills Ottieni un altro per inviare i campionati del mondo a casa e sigillare un posto in un grande, cattivo Super Bowl.

Come si adatta alla promozione?

Quattro giorni fa, l’oddsman offshore ha rilasciato la ristampa di Bills-Chiefs prevista, che aveva un totale di più di 48.

Ora il mercato è Chiefs -1,5/2.

Mentre supporto finanziario Patrick Mahomes e Andy Reid a questo punto NFL I playoff non dovrebbero sorprendere nessuno, rendersi conto che molti scommettitori sportivi vogliono anche supportare Billsts a prezzi bassi.

La scrittura bidirezionale diventa folle.

“Sarà molto buono”, ha detto a Fox Sports, Jeff Sherman, vicedirettore di Westgate Superbook Gestione dei rischi.

“Ogni volta che hai una squadra come Kansas City, dove il pubblico vuole stare dietro la squadra per ogni successo, aumenta il volume. Otterrai persone che hanno supportato Kansas City durante questa corsa che funziona costantemente. Abbiamo anche giocatori acuti che ha battuto Bet Kansas City.

“È altamente improbabile che sia raggiunto (Kansas City -3). Non credo che il mercato lo consentirebbe. Siediti se provi a registrare circa tre, porterebbe a un’azione immediata.

“Sarà un grande gioco di volume.”

Affinché Buffalo vincesse, rappresentante MVP Josh Allen Deve continuare a diventare una delle stelle più luminose del campionato e battere il quarterback che ha già vinto tre premi Lombardi all’età di 29 anni.

“Tutto inizia con Josh Allen”, ha detto Sherman. “Ha la capacità di aumentare la spinta elettrica in cortili brevi. È difficile per un’altra squadra pianificare il gioco e ancora difficile fermarsi, anche se sai che stava arrivando.

“Quella squadra va mentre va.”

AFC, campionato NFC Super sei: quale ricevitore ha le ore di ricezione più?

A proposito di esibirsi, è stato bello vedere Travis Kelce Un drink da una fonte eterna di giovani, che sembra sempre trovare in questo periodo dell’anno.

Gli oggetti di scena del giocatore di Kelce sono stati decisamente irrispettosi nell’ultimo round Houston. I suoi oggetti di scena per catturare (5.5), cantieri (51,5) e in qualsiasi momento in contatto (+160) tutti ai suoi sostenitori. Kelce ha preso solo sette passaggi per 117 yard e risultati.

Naturalmente, le cifre sono molto più alte questa domenica.

“È molto simile al nostro modo di ridimensionare NBA oggetti di scena con un playoff Jimmy Butler“Sherman ha detto.” Ho sentito che era andato “oltre” in 14 giochi di playoff segnalati (numero) di fila.

UN Un controllo rapido di controllo conferma le statistiche di Sherman sull’incentrare Kelce almeno 70 iarde nella loro ultima competizione di 14 sedi. Sono 117, 93, 116, 75, 71, 81, 78, 98, 95, 96, 108, 133, 118 e 109 yard?

Mucca sacra.

“Quindi, lo fai,” continuò Sherman. “Perché le persone stanno aspettando che il gioco di Kelce aumenti e si aspettano anche che Mahomes trovi la loro destinazione preferita più spesso, tenendo conto delle circostanze.

“Dobbiamo reagire a tutto questo. Ma quando fai un grande aggiustamento, di solito vedi i giocatori acuti andare” sotto “e credere in ciò che hanno visto la maggior parte della stagione. Scrivi più fondi pubblici nei playoff, quindi tu può apportare le modifiche necessarie e avere successo con loro.

Per quanto riguarda il gioco stesso, voglio che Kansas City vinca per motivi egoistici. Ho messo la scommessa annuale dei capi 6-1 in agosto e, come al solito, è obsoleto. Ma è stupido comportarsi come se sarebbe impossibile uccidere il drago.

In effetti, Allen fa un touchdown (+100) è la mia scommessa preferita.

Perché Patrick Mahomes ha più pressione: “Chasing Tom Brady”

Alla fine, stiamo parlando delle due migliori squadre della NFL che giocano una slot machine che è probabile che sia determinata dal quarterback che gioca di più nei grandi momenti. Ecco come l’invenzione di solito si sbriciola in questa scala tra altri personaggi.

Anche Sherman lo sa.

“Può andare comunque, ogni giorno suonano.”

Sam Panayotovich è un analista di scommesse sportive presso Fox Sports e BetQL Network. In precedenza ha lavorato su WGN Radio, NBC Sports e VSIN. Seguila su Twitter @ spyshoot .

