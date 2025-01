I Lions sconfiggono i Vikings e vincono l’NFC North, conquistando il n. 1

DETROIT – Jahmyr Gibbs ha segnato tre dei suoi quattro touchdown migliori in franchigia nel secondo tempo e i Detroit Lions hanno battuto i Minnesota Vikings 31-9 domenica sera vincendo il loro secondo titolo consecutivo NFC North e portando il vantaggio sul campo in casa nel Super Bowl.

“Devono passare tutti, tesoro!” L’estremità difensiva di Detroit Za’Darius Smith ha detto alla folla ruggente dopo la partita.

I Lions (15-2) e i Vikings (14-3) potrebbero incontrarsi di nuovo tra due settimane.

Detroit avrà il tanto necessario addio con la sua squadra sconvolta durante la prima settimana dei playoff, mentre il Minnesota giocherà contro i Los Angeles Rams, campioni della NFC West, lunedì sera. I Vikings hanno aperto come favoriti -2,5, su ESPN BET.

Nell’ultima partita della NFL prima dei playoff, le due squadre si sono combinate per la prima volta nella stagione regolare ottenendo 28 vittorie. Semi n. 1 è stato determinato nel finale della stagione regolare per la terza volta in più di tre decenni.

Dallas chiuse la stagione regolare del 1993 contro i New York Giants con una vittoria per 16-13 ai supplementari regalando ai Cowboys la testa di serie, che usarono a loro vantaggio mentre avanzavano per vincere il Super Bowl. Nel frattempo, i Giants hanno battuto il Minnesota nel round wild card e sono stati sconfitti a San Francisco la settimana successiva.

Detroit spera disperatamente che la storia si ripeta. I Lions stanno cercando la loro prima apparizione al Super Bowl e sperano di porre fine a una siccità nel campionato NFL che risale al 1957. Sono i n. 1 per la prima volta nella storia del franchise.

“Non è la ciliegina sulla torta”, ha detto il quarterback Jared Goff. “Non ancora.”

Ci si aspettava che la partita n. 272 basi saranno una sparatoria in cui i quarterback del Pro Bowl condurranno attacchi da record, ma Goff e Sam Darnold non sono stati al meglio.

Gibbs si è preso la responsabilità della sua squadra.

Aveva 23 carry per 139 yard con tre touchdown veloci in carriera e ha preso cinque passaggi per 31 yard e un altro punteggio. È diventato il primo giocatore dei Lions a guidare la NFL in touchdown di scrimmage (20) dai tempi di Barry Sanders nel 1991 (17).

“È esplosivo come qualsiasi altro giocatore del campionato”, ha detto l’allenatore del Minnesota Kevin O’Connell.

Goff ha effettuato due intercettazioni dopo averne lanciata solo una nelle sette partite precedenti, e il Minnesota ha realizzato field goal su palle perse nel secondo e terzo quarto.

Dopo che il debuttante dei Vikings Will Reichard si è connesso al suo terzo calcio per ridurre il deficit a 10-9 all’inizio del terzo, Goff ha condotto un drive di 13 giocate e 70 yard che è durato 7:25 e si è concluso con un bel passaggio a Gibbs. Touchdown di 10 yard su quarto e 2.

Goff era 8 su 8 in quel possesso palla e ha concluso 27 su 33 per 231 yard con un touchdown e due intercettazioni.

Darnold ha completato meno della metà dei suoi passaggi nel primo tempo e ha perso opportunità per ottenere i primi down e segnare touchdown. I Vikings sono rimasti 0 su 3 in zona rossa per due quarti e i Lions erano in vantaggio per 10-6 all’intervallo.

I Vikings sono arrivati ​​al quarto posto rispetto al 3 dei Lions nel secondo quarto, e Darnold sotto pressione ha rovesciato un Justin Jefferson aperto in end zone.

Darnold ha lanciato un altro passaggio incompleto al quarto down dal Detroit 2 all’inizio del terzo.

“Calciare canestri contro una squadra del genere non funzionerà”, ha detto Darnold. “Devo colpire quei lanci.

L’allenatore del Minnesota Kevin O’Connell ha deciso di tentare un field goal da 51 yard alla fine del terzo, sotto di otto, e Reichard ha sbagliato a destra.

Darnold aveva 18 su 41, un tasso di completamento del 44% durante la stagione, e si collegò con Jefferson solo tre volte su nove bersagli per 54 yard. I Lions lo hanno battuto nel 56% dei suoi dropback, la percentuale di blitz più alta in qualsiasi partita della sua carriera.

Nel complesso, Darnold è andato fuori bersaglio nel 34% dei suoi tiri, la seconda percentuale più alta in una partita della sua carriera. La sua unica partita con una percentuale peggiore è stata la partita “Seeing Ghosts” quando i suoi Jets hanno giocato contro i Patriots nella settimana 7 del 2019 (48%).

“Non abbiamo fatto molte cose bene in questa stagione”, ha detto O’Connell. “Sam ha fatto molte giocate del genere durante tutto l’anno e sono sicuro che ce la farà la prossima volta.”

Questo rapporto ha utilizzato informazioni provenienti da ESPN Research e The Associated Press.