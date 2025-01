I maestri possono contenere Jalen Carter sul Super Bowl Lix? L’ex linea NFL spiega come

Geoff Schwartz Fox Sports Betting Analyst

Il momento clou del successo di Philadelphia Eagles in questi playoff è stata la sua difesa. A tutti gli elogi Saqo Barkley riceve l’elettrificazione del crimine, la difesa è stata ugualmente un fattore da ottenere Super Bowl lix Per incontrare i gestori di Kansas City.

E uno dei giocatori che è stata una rock star assoluta per quel Philly D è Jalen Carter.

Quindi cosa hanno a che fare i maestri con un uomo grande e per prevenire la sua efficienza?

Bene, quando parlavo per otto anni, giocando nella NFL come autobus, so personalmente che la bestia difensiva simile a Carter è alcuni modi.

Il primo passo è utilizzare il sistema per colpire il gioco di corsa di Carter e costruire in un gioco di passaggio. I maestri sono entrambi incorporati in un piano di gioco. Quando Carter gioca quasi esclusivamente sul lato sinistro della difesa, il che lo mette principalmente sulla guardia destra del gioco – un crimine può pianificare dove si trova ogni clic. Ciò consente al sistema di provare a trarne vantaggio, ma il menu è limitato quando Carter gioca all’interno del bordo del bordo, il che è più sensibile.

Due stili di corsa che possono aiutare i crimini contro Carter sono una zona interna con una guida “tagliata” a fette o trappola. L’obiettivo di queste corse è colpire Carter da diverse angolazioni, che in teoria lo rallenta se si guarda intorno dove ha colpito il post -snap. Questi giochi sono anche potenziali opportunità di scoppio del corpo che speri di essere cumulative durante il gioco e lento Carter in seguito.

Entrambi i playoff di Eagles hanno provato con successo questi giochi.

Rams ha aperto il gioco con Wham, dove Carter è stato preso di mira al blocco ANSA accanto alla guardia sinistra di Rams.

I comandanti hanno usato la corsa della zona interna mentre la testa stretta è scivolata indietro per impedire a Carter basso. Normalmente, la fine stretta di questo gioco sta arrivando dietro la linea offensiva per il più grande difensore, principalmente in difesa. Ma è collegato qui per fare un tiro a Carter.

Questi sono fondamentalmente gli unici due concetti disponibili contro una battaglia in difesa in quanto sono presi di mira all’interno della scatola. Sulla testa di difesa puoi romperlo dall’esterno del giocatore e puoi usare l’aiuto formale nella testa stretta nel tempo, un po ‘di ritardo e molto altro.

La natura di queste corse dà loro solo poche volte il gioco. Sono designer e questi sono giocatori di palla professionistici. Li troveranno rapidamente, tra cui Carter, che ha visto una testa serrata per venire la seconda volta che i comandanti hanno cercato di abbatterlo.

L’ultima opzione in Run Game è quella di utilizzare le doppie squadre tra la guardia destra e la battaglia giusta per spostare le palle di Carter. Quindi quei giochi sono di solito nella famiglia Gap. Duo e Power sono giocate quando le doppie squadre sono costruite sul davanti e sono solo più opportunità di ottenere più corpo a Carter e Body Blow Theory. Devi provare a rimuoverlo in questi momenti e usare tutto ciò che hai nel libro delle regole per frustrarlo.

Carter è il più pericoloso mentre si precipita verso i passanti, ed ecco la maggior parte del piano di gioco per fermarlo a nome dei maestri. Carter ha due emissioni principali e prospera mentre si muove.

Il primo è il club interno. Cerca di spostare la guardia offensiva mentre cerca di impedirgli di uscire, e poi colpisce rapidamente la guardia nel club indoor che corre con il difensore.

La guardia giusta dei santi non è in cattiva posizione qui. È all’interno e non è andata troppo lontano, ma quando va a colpire Carter sul suo braccio interiore, è sufficiente per Carter andare al club per ottenere la guardia giusta. Carter usa il colpo interno offensivo contro di lui facendo una leva usata per il movimento del club.

Qui Carter entra di nuovo dentro, ma contro il centro. È la stessa idea.

La seconda mossa di corsa di Carter di Carter è veloce a doppio scorrimento se la colpirai direttamente dalle palle.

La corsa al minor successo di Carter di Carter è un cambio di toro che è stato cambiato in una nuotata o in un RIP, quando l’autobus attaccante ha un peso troppo in avanti cercando di impedire a Carter di respingerli al difensore. Questo trasferimento tende a durare più a lungo e Carter sarà in grado di premere più tardi.

Alla domanda su come fermare la linea difensiva, la risposta più comune è solo colpirlo rapidamente. Più velocemente tedi a mettere le mani sulla linea in difesa, specialmente grande come Carter, più velocemente il rappresentante può essere una linea offensiva. Tuttavia, Carter è un passante unico di dimensioni.

Non è un giocatore con un grande accesso, il che significa che non è una minaccia per colpirti sul campo o per mettersi sul petto al più presto perché non spara alla palla con un clic diverso da una linea difensiva tradizionale. Sta cercando una linea offensiva per commettere un errore, credendo sul campo in modo da poter entrare. Quindi lo usa per mettere il suo club sulla spalla per portarti dall’equilibrio.

Cosa separa i maestri e le aquile dal resto della NFL?

Quando blocchi Carter, vuoi invitarla a sbrigarsi nel tuo centro rimanendo mezzo uomo a Carter e non usando i tuoi gambi interni per colpire. Creando un po ‘di distanza mettendo indietro o verticale e quindi usando le braccia esterne per stordirlo quando il braccio interno è pronto per il suo club.

Questo può definire quella doppia spazzatura, ma la creazione di una distanza dalla palla mescola i tempi di Carter.

Quando e se puoi costringerlo al centro, un trasferimento secondario è prevedibile. Mentre si precipitava verso il centro, la linea offensiva deve costringersi a non sporgersi in avanti e a posizionare rapidamente i fianchi per evitare il nuoto tardivo o strappare il peso del corpo in avanti.

Carter impedisce ai capi della compagnia di squadra fuori dalla linea offensiva. Richiede l’uso di doppie squadre in corsa e garantisce che l’applicazione di protezione del passaggio utilizzi tecniche che non gli consentono di colpire i movimenti di punta del passaggio che desidera.

Più facile a dirsi che a farsi.

Geoff Schwartz è un analista della Fox Sports NFL. Ha giocato otto stagioni nella NFL per cinque diverse squadre. Ha iniziato a destra dell’Università dell’Oregon per tre stagioni ed è stato una selezione Old-PAC-12 del suo anno più vecchio. Seguila su Twitter @ Geoffschwartz .

