I maggiori sfidanti dei Chiefs per il three-peat? Classifica delle squadre meglio attrezzate

Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs stanno cercando di fare ciò che nessuna squadra ha mai fatto nell’era del Super Bowl: un three-peat.

Sono loro che stanno facendo la storia?

In vista della gara delle wild card di questo fine settimana, FOX Sports ha identificato le cinque squadre della NFL che rappresentano la più grande minaccia di Kansas City per il terzo Lombardi Trophy consecutivo.

Abbiamo creato questo elenco per la prima volta prima della stagione 2024 nel contesto della scorsa stagione. Le squadre sono state rivelate in ordine decrescente e l’elenco era il seguente: Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Houston Texans, Detroit Lions e Baltimore Ravens.

Ma con il contesto di questa stagione, l’elenco è cambiato. Ad esempio, i Niners non arriveranno ai playoff dopo essersi persi.

Con la postseason alle porte, ecco un elenco aggiornato dei contendenti dei Chiefs in ordine decrescente:

5. Filadelfia Eagles

Immagine della situazione: La seconda stagione da 14 vittorie di tutti i tempi degli Eagles è stata alimentata dall’acquisizione del free agent Saquon Barkley, che è diventato solo il nono giocatore nella storia del campionato a correre per 2.000 yard in una stagione. Ma Filadelfia ha probabilmente anche la migliore difesa del calcio. Tuttavia, lo status del quarterback Jalen Hurts non è chiaro dopo la stagione. Ha saltato le ultime due partite della stagione regolare di Filadelfia a causa di una commozione cerebrale, e il suo stato rimane incerto per la partita wild card della squadra sabato contro i Packers.

Perché gli Eagles possono battere i Chiefs: Mahomes, che ha una straordinaria capacità di estendere i passaggi, potrebbe avere opportunità limitate di spingere con successo la palla lungo il campo contro una talentuosa secondaria degli Eagles. Nella stagione regolare, Filadelfia si è classificata prima nella difesa dei passaggi (174,2 yard di passaggio a partita) e seconda nelle yard di passaggio EPA consentite a partita, secondo le statistiche di Next Generation. Ciò potrebbe costringere i Chiefs ad appoggiarsi a un talento veloce che si era classificato solo al 22° posto nel 2024. Gli Eagles non sono nemmeno sciatti nel difendere la corsa, classificandosi al 10° posto nella difesa di corsa (104,2 yard consentite a partita) e al quinto nelle ricezioni EPA. secondo le statistiche di prossima generazione.

4. Vichinghi del Minnesota

Immagine della situazione: I Vikings sono stati una delle squadre a sorpresa più grandi del 2024. Nonostante la partenza di Kirk Cousins ​​​​in free agency e la perdita del quarterback esordiente al primo turno JJ McCarthy a causa di una rottura del menisco nella preseason, il Minnesota ha vinto 14 partite (secondo in assoluto) storia della franchigia) nella stagione regolare dietro un rinascente Sam Darnold come quarterback. L’allenatore Kevin O’Connell, che ha guidato i Vikings ad almeno 13 vittorie in due dei suoi primi tre periodi alla guida, guida un attacco dinamico come segnale di chiamata. Il coordinatore Brian Flores supervisiona una delle difese migliori e più aggressive della NFL.

Come Sam Darnold ha resuscitato la sua carriera con i Vikings

Perché i Vikings possono battere i Chiefs: Per quanto d’élite sia stata la difesa dei Chiefs nel 2024 – quarta per punti concessi e nona per yard – ci sono modi per sfruttarla in aria. Kansas City è stata al centro dell’accettazione da parte dell’EPA delle intercettazioni consentite nella stagione regolare (15), dove è radicato gran parte del successo del Minnesota in questa stagione. Secondo Next Generation Stats, i 140 tentativi di intercettazione di Darnold nella stagione regolare si sono classificati al secondo posto in campionato dietro Joe Burrow dei Cincinnati Bengals. La superstar Justin Jefferson ha anche guidato tutti i ricevitori larghi nel ricevere yard sulle intercettazioni durante la stagione regolare (678).

3. Leoni di Detroit

Immagine della situazione: I Lions vinsero il record di franchigia di 15 partite, superando una valanga di infortuni durante la stagione e mantenendo il loro status di legittimi contendenti al Super Bowl. Detroit ha continuato il suo storico dominio in attacco sotto la guida del regista Ben Johnson nel 2024, segnando più di 50 punti due volte e avendo quattro giocatori con almeno 1.000 yard di corsa (tailback Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams; running back Jahmyr Gibbs e David Montgomery) . . Il coordinatore Aaron Glenn ha ottenuto abbastanza dalla sua difesa devastata per mantenere i Vikings a nove punti nella settimana 18, aiutando i Lions ad assicurarsi il seme n. 1 della NFC.

Riusciranno i Lions a consolidare il loro status di squadra più temuta della NFL in vista dei playoff?

Perché i Lions possono battere i Chiefs: La loro aggressività al quarto posto.

Contro i Chiefs non puoi essere timido quando sei in posizione di gol. Devi avere la volontà (e la capacità) di ottenere almeno un touchdown sapendo che Mahomes è dall’altra parte. Guidata dall’allenatore Dan Campbell, Detroit non solo incarna quell’aggressività, ma ha anche il talento offensivo superiore per stare un passo avanti a Kansas City in un possibile incontro del Super Bowl.

Secondo Next Generation Stats, i Lions si sono classificati al secondo posto nell’EPA per partita e al quarto nell’EPA per passaggio, al quinto nell’EPA e al quarto nei passaggi durante la stagione regolare. D’altro canto, i Chiefs si classificano al 12° posto nell’EPA per partita consentita al quarto down, ma sono 18° nell’EPA per down consentiti. Ciò significa potenziali opportunità per il tandem dei fuoriclasse Jahmyr Gibbs e David Montgomery, l’ultimo dei quali dovrebbe essere pronto per il turno di divisione dopo aver saltato la stagione regolare a causa di un infortunio al MCL.

2. Corvi di Baltimora

Immagine della situazione: I Ravens superarono un inizio 0-2 e vinsero 12 partite, conquistando l’AFC North per la seconda stagione consecutiva. Il quarterback Lamar Jackson è diventato il primo giocatore nella storia del campionato a registrare almeno 4.000 yard di passaggio e 800 yard di corsa nella stessa stagione, superando Michael Vick per diventare il quarterback leader di tutti i tempi della NFL, rendendolo il più grande sfidante di Josh Allen per MVP. . Ma Jackson ha avuto molto aiuto nel backfield con Derrick Henry, che ha firmato come free agent, che ha concluso con 1.921 yard di corsa e 18 touchdown. Dopo aver faticato nella prima metà della stagione, anche la difesa di Baltimora si è ripresa verso la fine dell’anno, dandole l’impressione di una squadra completa diretta alla postseason.

Perché i Ravens possono battere i Chiefs: Si comincia con Henry. Sì, Kansas City lo ha tenuto sotto controllo quando le squadre si sono incontrate nell’apertura della stagione regolare (i Chiefs hanno vinto 27-20): 13 carry, 46 yard. Ma i Ravens sono una squadra diversa rispetto a settembre. Questo prima che la linea offensiva di Baltimora fosse sincronizzata. L’eterno running back del Pro Bowl ha registrato almeno 1.900 yard di corsa nella sua seconda stagione.

Henry in ritmo è una brutta notizia per Kansas City, che storicamente ha lottato contro di lui. Nelle sue sei partite contro i Chiefs prima di questa stagione, compresi i playoff, Henry aveva 672 yard di corsa e otto touchdown su 5,6 yard per carry.

Nella partita persa per il titolo AFC della scorsa stagione contro i Chiefs, i Ravens si sono sbarazzati del run game nel secondo tempo, anche se non sono mai stati sotto di più di 10 punti in nessun momento. La presenza di Henry darebbe a Baltimora un’arma dinamica dalle gambe di Jackson nell’attacco impetuoso.

1. Fatture di bufalo

Immagine della situazione: Molti osservatori della lega si aspettavano che questo sarebbe stato un anno di svolta per Buffalo, che è passato da diversi giocatori chiave la scorsa offseason, incluso il perenne ricevitore del Pro Bowl Stefon Diggs, che è stato ceduto agli Houston Texans. Ma la squadra ha superato di gran lunga le aspettative, vincendo 13 partite e assicurandosi l’AFC East per il quinto anno consecutivo. I Bills hanno addirittura battuto due squadre con 14 vittorie: Chiefs e Lions. Allen è il favorito nelle scommesse per vincere l’MVP della NFL.

(Imparentato: Josh Allen è l’MVP? I suoi compagni di squadra dei Bills dicono: “Metti semplicemente il nastro”)

(Imparentato: Perché Josh Allen, QB di Bills, merita MVP su Lamar Jackson dei Ravens)

Perché i Bills possono battere i Chiefs: I Bills non sono stati in grado di trasformare il loro successo nei playoff della stagione regolare contro Kansas City nell’era Allen (4-1 nella stagione regolare, 0-3 nella post-stagione), ma la loro capacità di mettere pressione darebbe loro una possibilità quest’anno.

Buffalo vantava un tasso di pressione del 34,7% durante la stagione regolare, sebbene fosse il quarto più basso del campionato (19,4%). In altre parole, i Bills hanno la capacità di scuotere Mahomes in un fronte a quattro, mantenendoli sostanzialmente sani nel back-end.

E Mahomes è stato esonerato ben 36 volte in questa stagione. Ha anche ottenuto un record in carriera di 5,85 sack. Quando i Bills hanno battuto i Chiefs nella settimana 11 consegnando a Kansas City la prima sconfitta stagionale, avevano il 37,1% di pressioni (quinto contro Mahomes in questa stagione) e 13 pressioni (settimo), con una di quelle pressioni che creava una delle loro due intercettazioni.

I Bills hanno già battuto i Chiefs una volta in questa stagione. Pertanto, potrebbero farlo di nuovo. E se lo facessero, ciò significherebbe la fine del sogno di Kansas City.

Ben Arthur è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha lavorato presso The Tennessean/USA TODAY Network, dove si trovava I Titani battere lo scrittore di un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks a SeattlePI.com per tre stagioni (2018-2020) prima di trasferirsi in Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter all’indirizzo @benyarthur .

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)