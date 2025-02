I maghi potrebbero presto trasformare Khris Middleton in un altro commercio

Milwaukee Bucks ha mandato Khris Middleton a Washington Wizards giovedì mattina e ha salutato la star di 33 anni che aveva trascorso 12 anni con loro.

Middleton potrebbe portare molta esperienza nei maghi, ma potrebbero non essere interessati.

Secondo Evan Sidery, i Wizard “probabilmente cercheranno di trasformare Khris Middleton in un altro commercio entro le prossime 24 ore”.

Middleton ha un’opzione di $ 34 milioni per la prossima stagione e i Wizards potrebbero non voler affrontarlo.

Tuttavia, il valore di Middleton nel mercato commerciale non è mai stato più basso, quindi Washington potrebbe avere difficoltà a spostarlo.

Middleton è in media 12,6 punti, 3,7 rimbalzi e 4,4 assist al giorno. Combatti in questa stagione e spara il 51,2 per cento dal campo e il 40,7 per cento dalla linea a tre punti.

Non è stato estraneo agli infortuni negli ultimi anni e finora ha giocato solo in 23 partite in questa stagione.

Le squadre probabilmente sono attenti ad acquisire Middleton perché non sanno quanto voglia essere sano o quanto vuole giocare.

Inoltre, il suo contratto lo rende ancora più non apprendente.

Detto questo, Middleton è in campionato per anni ed è tre volte all-star e campione.

C’è molto che può offrire una squadra, anche se il suo corpo potrebbe iniziare a sentire l’effetto di giocare così a lungo.

Se i Maghi vogliono sbarazzarsi di Middleton, potrebbero doverlo fare le valigie con altri giocatori o risorse.

Probabilmente possono trovare un’altra squadra da qualche parte in campionato che lo vuole, ma potrebbe richiedere molto lavoro prima della scadenza di giovedì.

