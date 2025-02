I maghi si iscrivono a Jalen McDaniels

Jalen McDaniels ha giocato per diverse squadre durante le sue cinque stagioni nella NBA, e ora ha trovato una nuova casa, almeno per ora.

Sabato mattina, Shams Charania ha riferito che Washington Wizards firma McDaniels per un contratto di 10 giorni.

I fan della NBA hanno visto l’ultima volta McDaniels quando ha giocato per Toronto Raptors e in media 3,4 punti e 1,6 rimbalzi in 50 partite della scorsa stagione.

Washington Wizards firma Jalen McDaniels fino a un contratto di 10 giorni, ha detto ai suoi agenti Nima Namakian di Innovate Sports e Bill Duffy di WME Sports a ESPN. Il suggerimento 6-fods-9 ha mostrato divisioni registrazioni di 47-39-80 in questa stagione con Capital City nella G League. pic.twitter.com/fnyji9vksv – Shams Charania (@shamscharania) 22 febbraio 2025

Con questa mossa, i maghi aggiungono una profondità di frontcourt mentre si preparano per il resto della stagione.

Negli ultimi anni, McDaniels ha messo lavoro per Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers e Raptors.

Dopo essere stato tagliato da San Antonio Spurs, McDaniels ha giocato per la squadra G-League di Wizards, Capital City Go-Go.

Durante il suo periodo con questa squadra, era in media 12,9 punti, 7,2 rimbalzi e 1,9 assist.

Naturalmente, un contratto di 10 giorni non garantisce che McDaniels sarà in DC per molto tempo, ma potrebbe essere in una buona posizione per un contratto più lungo.

Questo perché i Maghi hanno un record terribile e attualmente sono morti alla fine dell’est del 9-46.

Non hanno alcuna possibilità di raggiungere i playoff e conoscerlo, il che significa che possono dare più tempo a McDaniels.

Pertanto, può mettersi alla prova per questi 10 giorni e possibilmente garantire un posto più permanente con i Wizards o un’altra squadra nella NBA.

I Maghi stanno pensando alla loro lista e probabilmente faranno qualche più aggiustamento prima della fine della stagione.

Possono essere all’inizio di un lungo processo di ricostruzione, quindi vedranno chi funziona meglio nella loro formazione quando creano piani per il futuro.

McDaniels farà parte di questi piani?

Questi prossimi 10 giorni potrebbero essere estremamente importanti per McDaniels e le sue carriere.

