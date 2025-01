I marinai e gli Orioles discutono dell’avvio del commercio delle brocche

L’offseason della Major League Baseball ha coinvolto molti giocatori di grandi nomi che cambiano squadra tramite scambio o come agenti liberi.

Con il top free agent Juan Soto che costruiva il dramma, alla fine firmò con i New York Mets un contratto di 15 anni del valore di 765 milioni di dollari.

Uno scambio fuori stagione che risalta è stato l’invio dell’asso lanciatore titolare Garrett Crochet da parte dei Chicago White Sox ai Boston Red Sox.

L’analista della MLB Jon Morosi ha recentemente rivelato un altro possibile scambio in arrivo per un asso lanciatore titolare.

“I Baltimore Orioles e i Seattle Mariners hanno parlato prima e negli ultimi giorni di un potenziale scambio di (Luis) Castillo con Baltimora”, ha detto Morosi, tramite MLB Network.

Morosi afferma che gli Orioles e i Mariners avevano precedentemente parlato di uno scambio di Castillo e che Seattle probabilmente vorrà una mazza in cambio.

Un’altra possibilità è che i Mariners scambino Castillo per liberare un po’ di soldi per ingaggiare un giocatore offensivo come Pete Alonso o Alex Bregman.

Castillo ha debuttato nel 2017 con i Cincinnati Reds ed è stato ceduto ai Mariners nel 2022.

Nel 2024, ha giocato da titolare 30 partite ed era 11-12 con un’ERA di 3,64 e 175 strikeout in 175,1 inning.

Il tre volte All-Star potrebbe essere visto come un sostituto di Corbin Burnes a Baltimora dopo aver firmato con gli Arizona Diamondbacks.

