I maverick fanno passi sorprendenti con i possessori di biglietti stagionali

Il paesaggio NBA è cambiato radicalmente quando Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers hanno completato un commercio di successo che ha coinvolto Luka Doncic e Anthony Davis.

La realtà che è stata iniziata quando Doncic ha ricevuto l’introduzione del suo Laker, mentre Davis è stato scoperto dalla sua prima pratica di Maverick.

La domanda è stata particolarmente turbolenta a Dallas, dove i fan devoti stanno lottando per curare la loro amata superstar.

Molti possessori di biglietti stagionali hanno fatto il massimo passo per annullare la loro iscrizione, il che chiede ai Maverick di iniziare le misure immediate di controllo dei danni.

Nel tentativo di mantenere la buona volontà con la loro base di fan, Mavericks ha ampliato un ramo di olivo a seguaci delusi.

“Mavericks offre il rimborso per tutte le partite casalinghe in questa stagione ai possessori di biglietti stagionali che hanno annullato i pacchetti dopo il trading di Luka-AD”, ha riferito Sports di DLL tramite Bleacher Report.

