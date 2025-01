I Mets fanno un grande annuncio su David Wright

Finora i New York Mets sono stati sotto i riflettori per la maggior parte della offseason della Major League Baseball per il loro grande free agent.

Dopo aver fatto una corsa post-stagionale alla National League Championship Series, i Mets hanno fatto ancora più rumore in questa offseason acquisendo il miglior free agent Juan Soto dai New York Yankees.

Con tutta l’eccitazione per il futuro di questa organizzazione dei Mets, hanno fatto un grande annuncio su uno dei loro ex giocatori.

Secondo i New York Mets su “X”, l’ex giocatore dei Mets David Wright vedrà il suo numero cinque ritirarsi e verrà inserito nella Mets Hall of Fame sabato 19 luglio.

5️⃣ Per sempre David Wright ottiene il suo no. 5 si sono ritirati e saranno inseriti nella Mets Hall of Fame sabato 19 luglio, presentato da @nyphospital. 🧡💙 pic.twitter.com/VkikuSH181 — New York Mets (@Mets) 6 gennaio 2025

Wright era una terza base per i Mets ed è entrato in campionato nel 2004 con la squadra.

La sua carriera di 14 stagioni in MLB è stata interamente con i Mets, che lo onoreranno ritirando il suo numero di maglia e inserendolo nella Mets Hall of Fame la prossima stagione.

Il sette volte all-star terza base ha avuto una carriera stellare con i Mets poiché le sue statistiche di carriera includono una media di battuta di .296 con 242 fuoricampo, 970 RBI e un .867 OPS.

Wright ha anche vinto due premi Gold Glove e due Silver Slugger nel corso della sua carriera.

Sebbene Wright abbia giocato 14 stagioni per la squadra, è apparso solo in due postseason, ma è riuscito ad apparire nelle World Series quando i Mets sono partiti nel 2015.

I Mets celebreranno Wright a luglio e sperano di essere in una buona posizione in classifica per allora.

