I migliori punti di atterraggio per la star dei New Orleans Pelicans Zion Williamson

La star dei New Orleans Pelicans Zion Williamson continua la sua travagliata carriera nell’NBA.

Gli infortuni continuano a ostacolare la carriera di Williamson, poiché ha giocato solo 191 delle 482 partite possibili della stagione regolare. D’altra parte, Williamson, due volte All-Star con una media di 24,6 punti a partita in carriera, è una forza da non sottovalutare che può giocare in isolamento, con il cielo sopra il canestro ed è uno dei migliori. giocatori aggressivi del campionato. Nel frattempo, i Pelicans (7-31) hanno il peggior record della Western Conference.

Ora potrebbe essere il momento per i Pelicans di prendere in considerazione il trasferimento del 24enne Williamson, che recentemente è tornato da un infortunio al tendine del ginocchio e sta entrando nella seconda stagione di un contratto quinquennale da 197 milioni di dollari.

Ecco le tre principali operazioni di Williamson.

3. Blazer da trail Portland

È stata una strada in salita per i Trail Blazers, che sono stati 94-188 nelle ultime quattro stagioni. Anche se hanno alcuni elementi costitutivi, la ricostruzione radicata di Portland ha bisogno di una spinta che Williamson fornirebbe.

Shaedon Sharpe sta diventando sempre più una forza trainante; Scoot Henderson ha gli strumenti per essere un attraente giocatore offensivo; Il Rookie Center Donovan Clingan può essere una forza fisica su entrambe le estremità del campo. Se Williamson si unirà al gruppo, diventerà il capocannoniere numero 1 dell’allenatore Chauncey Billups.

Williamson dà a Portland un giocatore che le squadre avversarie devono selezionare a causa della sua capacità di segnare. L’ex scelta numero 1 potrebbe anche tornare in una squadra che ha bisogno di un’identità e potrebbe non avere ancora un giocatore in franchising. Williamson, che riceve la maggior parte dell’attenzione, toglie la pressione a Sharpe e Henderson, che, tra le altre cose, arriva dalla panchina dell’attacco.

Portland potrebbe mandare Deandre Ayton, Kris Murray e una futura scelta al primo turno al draft a New Orleans per Williamson. I Pelicans ottengono il loro nuovo centro titolare ad Ayton e un giocatore esperto in Murray, mentre i Trail Blazers affinano il loro quintetto iniziale.

Nel complesso, Portland potrebbe invece guardare per vedere come Ayton e Clingan giocheranno la stagione e prendere una decisione cruciale sulla loro zona d’attacco dopo un campione più ampio.

2. Pistoni di Detroit

JB Bickerstaff ha trasformato i Pistons da peggiore squadra della NBA a legittima contendente ai playoff in un anno. Detroit ha fatto il suo passo, ma Williamson potrebbe catapultarlo immediatamente.

Cade Cunningham ha continuato a migliorare e ha un motivo per essere un All-Star in questa stagione; Jaden Ivey è stato più efficiente nel tiro con 46.0/40.9/73.3; Jalen Duren è un oggetto immobile nella pittura. Williamson aggiunge un’altra opzione di punteggio dinamico al mix per i Pistons.

Mentre Cunningham rimarrà probabilmente il punto focale dell’attacco di Detroit, date le sue capacità sia nel segnare che nel gestire la palla, Williamson offre una minaccia da gol che costituirebbe un efficace uno-due marcatore. Sia Cunningham che Williamson possono segnare il palleggio in isolamento e, a volte, dalla distanza.

Detroit ha un nucleo fiorente, ma Williamson potrebbe essere il giocatore in grado di creare un nucleo credibile che diventerà un contendente alla conferenza nei prossimi due anni. Aggiungi un Ivey migliorato, Ausar Thompson e veterani come Malik Beasley e Tim Hardaway Jr., e i Pistons hanno qualcosa in fermento.

Detroit potrebbe inviare Isaiah Stewart, Tobias Harris, le loro scelte del primo turno del 2027 e del 2029 e un paio di scelte del secondo turno a New Orleans per Williamson. I Pelicans potrebbero avere il loro nuovo centro titolare a Stewart e riguadagnare un po’ di capitale nel draft futuro, mentre i Pistons aggiornano e bilanciano la parte superiore della rotazione della zona d’attacco e mantengono la maggior parte del loro giovane nucleo.

Tuttavia, Detroit potrebbe preferire lasciare il suo roster attuale, continuare a sentirsi bene e valutare il successo delle vendite in offseason.

1. Charlotte Hornets

Gli Hornets sono 8-27, sulla buona strada per finire con meno di 30 vittorie per la terza stagione consecutiva e hanno solo una stagione vincente nelle ultime nove se dovessero terminare questa stagione con una sconfitta. Robert California una volta spiegò ai suoi futuri subordinati del Dunder Mifflin che dipende dall’oggetto, non dal rullo compressore, se si appiattisce. È ora che gli Hornets smettano di fare pressione e facciano una giocata per Williamson.

LaMelo Ball è ancora limitato dagli infortuni, ma quando è in salute è uno dei migliori marcatori della NBA, con una media di 29,9 punti a partita in questa stagione. Brandon Miller è un realizzatore versatile con il tiro, le dimensioni e la velocità tali da diventare un futuro All-Star. Mark Williams è un centro NBA sottovalutato e rispettato. Ma la prova è nel budino degli Hornets: serve di più.

Williamson dà agli Hornets un terzo giocatore che può perdere 30 punti ogni notte, rafforzandoli nell’area. Ball non dovrebbe giocare a Hero Ball da lontano perché ci sarebbe un altro marcatore collaudato su cui appoggiarsi. Nel frattempo, la collaborazione tra Ball e Williamson nell’attacco di Charlotte attirerebbe l’attenzione su Miller, che può continuare a prosperare in un ruolo secondario. Inoltre, gli Hornets entrano giovedì 29 nella NBA in termini di punteggio (106,1 punti a partita). L’arrivo di Williamson cambia questa cifra.

Charlotte potrebbe mandare Grant Williams, Nick Richards, Josh Green e la sua scelta numero 1 del 2027 a New Orleans per Williamson. I Pelicans ottengono due giocatori di calibro iniziale in Williams e Richards, un tiratore di qualità in Green e un giocatore numero 1 non protetto per il prossimo futuro.

Qualsiasi squadra che scambia Williamson corre un rischio enorme, ma gli Hornets a un certo punto devono sparare. Loro hanno COSÌ molti giovani giocatori e un sano arsenale di scelte al draft, che a un certo punto è quasi inutile quando il roster è in stragrande maggioranza pieno di ex giocatori del primo turno.

Nella peggiore delle ipotesi, gli Hornets non riescono a scalare la classifica della Eastern Conference e cercano di scambiare Ball e Williamson con prede esigenti in due anni. Oppure questo è lo scenario peggiore Veramente marcire in fondo alla conferenza e non fare nulla al riguardo?

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Associazione Nazionale Pallacanestro Pellicani di New Orleans Zion Williamson