I Nets ritirano la maglia n. 15 Vince Carter al Barclays Center

NEW YORK – Quando i numeri 6, 12 o 23 preferiti di Vince Carter non erano disponibili come giocatore di basket matricola alla continente High School della Florida, si è rivolto a sua madre, Michelle, per un consiglio.

“Mia madre mi ha detto: ‘Trova un numero e rendilo famoso'”, ha detto Carter.

Carter e il suo tanto celebrato numero 15 hanno raggiunto ancora una volta nuove vette quando i Brooklyn Nets hanno interrotto la partita all’intervallo della partita contro i Miami Heat di sabato.

La famiglia di Carter, i suoi ex compagni di squadra dei Nets, l’ex allenatore Lawrence Frank, il presidente della squadra Rod Thorn e gli altri pensionati dei Nets Julius Erving, Bill Melchionni e Buck Williams erano presenti per vedere Carter diventare il settimo giocatore dei Nets ad avere il suo numero ritirato.

“Questo è davvero qualcosa che io e la mia famiglia apprezzeremo per sempre”, ha detto Carter durante la cerimonia. “Essere il numero sette in ascesa è pazzesco. È un onore essere lassù con voi ragazzi.”

“No. 15 Carter andrà lassù, ma noi andremo lassù insieme.

Carter ha trascorso la partita seduto accanto a Erving, il suo idolo d’infanzia. Gli ex compagni di squadra Jason Kidd e Richard Jefferson hanno inviato messaggi di congratulazioni, così come le celebrità dell’area di New York Eli Manning, Queen Latifah e il rapper Fabolous.

Il numero di Carter verrà posizionato proprio accanto al numero di Kidd. 5, il che è appropriato poiché sono stati i piloti di una delle epoche di maggior successo nella storia della squadra. Carter attribuì a Kidd anche il merito della sua rinascita dopo che i Nets acquisirono Carter dai Toronto Raptors nel dicembre 2004.

“C’era una nuova vita”, ha detto Carter del suo arrivo nel New Jersey. “Il mio ruolo a Toronto era dammi la palla e ti prenderò (un canestro). Ma quando sono arrivato qui, avevano un ragazzo… mi ha reso facile giocare”.

Nonostante abbia giocato solo 374 partite in quattro stagioni con i Nets, Carter detiene il record della squadra per punti segnati in una singola stagione (2.070 nel 2006-2007) ed è il terzo nella storia della squadra per punti totali (8.834). È al quarto posto per numero di triple realizzate (638) e playoff (701).

Ha aiutato i Nets a raggiungere la postseason tre volte e ha vinto una serie di playoff due volte prima di cadere contro i futuri campioni della Eastern Conference (Miami Heat nel 2006 e Cleveland Cavaliers nel 2007).

Vince Carter è diventato il settimo giocatore dei Nets ad avere il suo numero ritirato, cosa che ha definito “pazzesca”. “È un onore essere lassù con voi signori”, ha detto. Nathaniel S. Butler/NBAE tramite Getty Images

“Durante quell’epoca, non sono mai stati in grado di andare oltre, quindi probabilmente non saranno mai riconosciuti come dovrebbero”, ha detto l’allenatore degli Heat Erik Spoelstra, che era assistente a Miami quando vinse il titolo. nel 2006. “Era una squadra di basket dannatamente buona e (Carter) ne rappresentava una parte importante.

Carter, che è alla sua prima stagione come analista televisivo dei Nets, si è ritirato nel 2020 dopo un record NBA di 22 stagioni all’età di 43 anni ed è stato inserito nella Basketball Hall of Fame nel 2024.

“Mi piace vedere come si è evoluto il suo gioco da quando è arrivato”, ha detto Spoelstra. “È passato dall’essere un semplice schiacciatore a un giocatore impossibile da proteggere… e poi è stato in grado di essere uno dei pochi in questo campionato in grado di passare con grazia. È davvero sorprendente. Parla del tipo di essere umano lui lo è.”

Nonostante abbia giocato 11 stagioni dopo che il New Jersey lo ha ceduto agli Orlando Magic nel 2009 e abbia trascorso del tempo con otto squadre NBA, Carter ha detto che alcuni dei suoi giorni migliori sono arrivati ​​con i Nets.

“Ci siamo divertiti, ma abbiamo capito quando era il momento di chiudere”, ha detto Carter. “Stavamo insieme, ci divertivamo l’uno con l’altro e giocavamo l’uno per l’altro e questo era ciò che rendeva il gioco divertente.

“Sono uscito e ho fatto il mio lavoro e mi sono divertito moltissimo a farlo.