I New Yankees si avvicinano Devin Williams porta l’Airbender nel Bronx

Per anni, i compagni di squadra hanno chiesto a Devin Williams di insegnare loro il suo cambio, un campo così insolito e dominante da meritarsi un soprannome. Williams è sempre lì per aiutare. Semplicemente non capiscono mai “The Airbender” nel modo giusto.

“Non ho visto nessuno replicarlo”, ha detto Williams.

Alimentato da The Airbender, Williams si è affermato come uno dei principali mitigatori del baseball da quando è entrato nelle major nel 2019. Era così bravo che i Milwaukee Brewers, in linea con le loro modeste tattiche di costruzione del roster, cedettero la Williams a New York. Gli Yankees il mese scorso hanno scelto il mancino Nestor Cortes e hanno esplorato Caleb Durbin prima che diventasse inevitabilmente troppo costoso in free agency il prossimo inverno.

Quindi, per almeno una stagione, la Williams seguirà le orme di un altro Yankees più vicino che ha confuso i battitori con un lancio: Mariano Rivera.

“Quelle sono grandi scarpe da riempire”, ha detto Williams di Rivera, che ha contribuito a diventare il primo giocatore ad essere eletto all’unanimità nella Hall of Fame. “Mi sento come se avesse rovinato tutto per tutti gli altri. Voglio dire, è difficile essere all’altezza di quelle aspettative dopo di lui. Ma alla fine, posso essere solo io.”

Consigli dell’editore 2 Correlati

Essere se stesso era più che sufficiente per il trentenne Williams. Il destro ha vinto il premio Rookie of the Year della National League 2020 con un’ERA di 0,33 in 22 partite come palleggiatore principale dei Brewers durante una campagna ridotta a causa del COVID. È stato un All-Star nel 2022 e nel 2023, la sua prima stagione completa come tight end.

La scorsa stagione, dopo aver saltato i primi quattro mesi a causa di fratture da stress alla schiena, ha registrato un’ERA di 1,25 con 14 parate in 15 opportunità in 22 partite. Il suo tasso di strikeout del 40,8% dal 2020 è al secondo posto nelle major tra i soccorritori. Anche la sua ERA di 1,70 è seconda. La sua media di battuta di .144 contro il primo.

“Ovviamente, è uno dei migliori del campionato, se non il migliore”, ha detto l’allenatore dei lanciatori degli Yankees Matt Blake.

Per Williams, tutto inizia con The Airbender. Williams lo prende come un cambio e la sua media di 84 mph gioca la sua palla veloce come un cambio. Ma è un cambio con una velocità di rotazione eccezionalmente alta che si rompe sul lato del suo braccio – a differenza di un tipico cambio – quindi assomiglia a una palla di vite o a uno slider mancino. È senza precedenti.

“Non ha nulla a che fare con il grip”, ha detto Williams. “Il grip non è niente di speciale. Ecco perché penso che sia divertente quando la gente dice: ‘Oh, non darlo via.’ Questa è la presa di scambio più basilare che ti viene insegnata quando hai 8 anni.”

Williams ha affermato che il suo cambiamento è così diverso per due motivi: la sua estensione d’élite, che si è classificata al 98° percentile nel 2024, e la sua capacità unica di pronazione del polso.

“È il modo in cui funziona il mio polso, il modo in cui sono in grado di gestire la palla è qualcosa di unico, solo io”, ha detto Williams. “Mi permette di lanciare il mio cambio nel modo in cui lo lancio. Sono un ottimo pronatore, non un supinatore. Ecco perché il mio slider fa schifo. Devi andare dall’altra parte della palla. Non sono bravo a Quello.” .

Tuttavia, Williams ha modificato la sua presa di scambio per rivelare l’arma. All’inizio del 2019, Williams era un titolare in difficoltà nella lega minore con un solido cambiamento a due anni di distanza dall’intervento di Tommy John. Mancava un anno al raggiungimento del libero arbitrio, alla possibilità di vedere la fine della sua carriera e di andare al college per giocare a football.

Quella primavera, alla ricerca di più movimento, cambiò la sua presa con interruttore da una presa circolare a due mani a una a quattro mani. Lo lanciò per la prima volta durante l’allenamento di battuta dal vivo a Trent Grisham, poi al potenziale cliente dei Brewers. Grisham, ora con gli Yankees, ha detto alla Williams che la differenza nella rotazione è evidente. Williams ci è rimasto fedele.

Resta al passo con l’offseason MLB 2024-25 Ti abbiamo coperto su tutti i principali acquisti e scambi della stagione delle stufe calde.

Seguace » Rappresentanza libera, Marchi »

Come antipasto dell’allenamento primaverile, Williams è stato inviato in Doppia A come sollievo per aprire la stagione. La retrocessione portò disperazione e Williams decise di lanciare più forte che mai, allungandosi indietro per sollevare la sua palla veloce fino a 90. Era nelle major ad agosto. Ma è stato solo dopo la chiusura del COVID del 2020 – quando si è reso conto che far girare di più la palla e abbassare la velocità dagli anni ’80 alla metà degli anni ’80 creava più movimento – che il suo cambiamento ha raggiunto il livello successivo.

“L’ho preso durante la stagione e ho affrontato i miei compagni di squadra nel campo estivo”, ha detto Williams. “E Jedd Gyorko, gliene ho lanciato uno e lui ha oscillato e mancato ed è stato come, che cos’è Non ho mai visto (niente) del genere. Questo mi ha dato fiducia e abbiamo corso con essa. E ho letteralmente iniziato a lanciarlo continuamente.

Per coincidenza, Williams ha detto che il cambiamento più vicino che ha visto appartiene a Luke Weaver, la cui apparizione come mitigatore nel 2024 è stata cruciale per gli Yankees che raggiungevano le World Series. Williams si trovava a New York quando gli Yankees e i Los Angeles Dodgers suonarono nel Fall Classic. Era in congedo autunnale annuale dopo che i Brewers furono eliminati dalla postseason. I suoi viaggi passati lo hanno portato in tutta Europa: Londra, Parigi, Dublino, Amsterdam, Monaco, Dortmund, con il calcio sempre nel suo itinerario.

Questa volta era a New York. Ha esplorato la città per 10 giorni. Invece del calcio, guardava le World Series da un bar. Stava facendo la spesa. Ha mangiato del buon cibo. Ha assorbito l’energia della città.

“Sono un ragazzo di città”, ha detto Williams. “Adoro esplorare le città. Mi piace immergermi nella cultura. Voglio essere una persona normale, di tutti i giorni. Ti piace bacon, uova e formaggio? Okay, prendo bacon, uova e formaggio.” “

Meno di due mesi dopo, come parte di una serie di mosse fatte nel loro centro in seguito alla decisione di Juan Soto di firmare con i Mets di Crosstown, gli Yankees aggiunsero la Williams. Sta collaborando con Weaver per creare uno dei migliori back end del baseball, sperando di aiutare gli Yankees a vincere il loro primo campionato da quando Rivera ha dominato i battitori con il suo cutter.