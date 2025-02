I nomi degli analisti 1 NFL -Teams affrontano la stagione più difficile

L’inizio ufficiale dell’alta stagione in tutta la NFL è arrivato dopo che Philadelphia Eagles ha sconfitto i capi di Kansas City nel Super Bowl LIX, e ci sono molte squadre che non hanno raggiunto la grande partita affrontando alcune domande difficili.

Per i Miami Dolphins, questa sarà un’alta stagione in cui dovranno scoprire come migliorare un elenco che abbia una solida quantità di talento, specialmente in attacco, ma ha dato solo un record di 8-9 in questa stagione.

Miami non ha giocato i playoff e dopo l’ultima partita ha dovuto ascoltare l’ampio ricevitore di stelle Tirek Hill sollevando l’idea che avrebbe lasciato la squadra.

Un analista della NFL ritiene che i Delfini stanno affrontando la stagione più dura per qualsiasi squadra in campionato, in parte a causa della loro situazione sui salari.

“I delfini provengono da una deludente stagione” media “ed è un milione di $ 11 in rosso”, Matt Okada da NFL.com ha scrittotramite finsxtra.

Miami ha uno dei migliori e più talentuosi duos di ricevitori di calcio a Hill e Jaylen Waddle, nonché una doppia minaccia in aumento che torna a De’von Achane e un quarterback sottovalutato a Tua Tagovailoa.

Ma i numeri di Hill erano lontani in questa stagione. Dopo aver inviato 1.799 yard di ricezione di un campionato e 13 touchdown ricevendo nel 2023, ha raccolto solo 959 yard e sei touchdown in questa stagione.

Dopo l’ultima partita di Miami, Hill ha pubblicato commenti pubblici che suggerivano fortemente che sarebbe stato scambiato, il che ha causato il panico tra i fan, ma sembrava tornare negli ultimi giorni dicendo che rimarrà in giro.

Tirek Hill ha detto che vivrà a Miami 🐬 (Via @Pandadamshow? pic.twitter.com/qitxiezja – Sports Center (@sportscenter) 8 febbraio 2025

I delfini hanno bisogno di molto aiuto sulla loro linea offensiva e alcuni rinforzi nella difesa, ed è lasciato vedere come cercheranno di apportare tali miglioramenti.

