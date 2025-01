I nomi degli analisti sono perfetti per il prossimo allenatore dei Bears

I Chicago Bears, come molte altre squadre della NFL, sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il team non era soddisfatto del modo in cui Matt Eberflus gestiva la nave e dopo tre anni era giunto il momento per lui di andarsene.

Si prevede che Caleb Williams sarà il futuro della franchigia nella posizione di quarterback e la squadra ha chiarito che vuole che il prossimo allenatore lo aiuti a crescere e svilupparsi.

Con questo in mente, l’analista Chris Bleck ha recentemente parlato della sua scelta preferita per il prossimo segnale dei Bears tramite X-Site di ESPN Chicago.

“Vrabel è il mio n. 1 scelta per i Bears per la loro posizione di capo allenatore. Io metterei Ben Johnson no. 2 e Brian Flores n. 3”, ha detto Bleck.

Mike Vrabel è la soluzione perfetta per @ChicagoBears ricerca del capo allenatore@chrisbleck pic.twitter.com/DL2HHREE9U — ESPN Chicago (@ESPN1000) 7 gennaio 2025

Uno dei maggiori punti di forza, almeno per Bleck, è che Vrabel è un “ragazzo senza fronzoli”.

Vrabel ha imparato molto di ciò che sa da Bill Belichick, che era conosciuto come severo ma giusto durante il suo mandato con i New England Patriots.

Se Vrabel ottiene il lavoro dei Bears, può aiutare a cambiare la cultura della squadra e, si spera, a farli uscire dal buco in cui sono caduti durante la stagione 2024.

Williams ha avuto alcuni alti e bassi durante la sua stagione da rookie, ma guardando gli alti e bassi dell’anno, c’erano diversi aspetti del suo gioco di cui i fan potevano essere entusiasti.

Un nuovo allenatore potrebbe aiutarlo ad affinare le sue capacità e ad avere più fiducia in se stesso, e dato che Vrabel ha lavorato con Tom Brady, potrebbe essere la persona perfetta per aiutare la Williams a rimettersi in carreggiata.

