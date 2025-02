I nomi di Kay Adam che gli agenti liberi Patriots devono firmare

I New England Patriots entrano in una nuova era.

Pertanto, devono assicurarsi che il loro investimento più prezioso sia sicuro e sano.

Ecco perché Kay Adams crede che dovrebbero ripristinare la loro linea offensiva in agenzia libera.

Con questo in mente, il famoso conduttore televisivo ha presentato un caso per i Patriots per inseguire Ronnie Stanley.

Quando ha parlato del suo spettacolo “Up & Adams”, Adams ha sostenuto che GM Eliot Wolf, HC Mike Vabel e persino QB Drake Maye dovrebbero essere tutti sulla stessa pagina e concordare sul fatto che devono aggiungere quel veterano attrezzatura offensiva.

“Penso che se sei lupo e vabable, e Maye, che è chiaramente coinvolto in questo … questa è la scelta n. 1, è quella che dovresti andare … Penso che trasformerà l’O-line”, ha detto.

.@hykayadams dice che vuole #Patriots Per firmare l'agente libero su Ronnie Stanley: "Penso che se sei lupo e vabable, e Maye che è chiaramente coinvolto in questo … questa è l'elezione numero 1, è quello che dovresti andare … Penso che trasformerà completamente O-line."

OTS del calibro di Stanley di solito non colpisce l’agenzia libera.

I Patriots hanno un sacco di soldi da spendere in agenzia libera e con un nuovo allenatore che vuole stabilire una cultura vincente lì, è il tipo di grande nome che potevano e dovrebbero dare la priorità.

Ovviamente, ci sono state alcune preoccupazioni sulla salute di Stanley in passato, e questo lo renderà una scelta rischiosa per quello che cerca di attirarlo da Baltimore Ravens.

Tuttavia, la linea offensiva di Patriots è stata a dir poco crudele la scorsa stagione, e con un promettente quarterback devono dargli abbastanza tempo e spazio per muoversi intorno alla sua tasca e al lavoro.

I Patriots potrebbero essere una delle squadre più migliorate della lega la prossima stagione, ma dipende da quanto sono intelligenti con i loro soldi.

