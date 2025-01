I packer allenano 2 running back prima dei playoff

I Green Bay Packers sono tornati ai playoff per la seconda stagione consecutiva, e come numero 1. La settima testa di serie della NFC inizierà la postseason visitando la seconda testa di serie Philadelphia Eagles.

Mentre i Packers si preparano per quella che sperano sarà una lunga corsa ai playoff, secondo quanto riferito stanno cercando di aumentare la loro profondità nel running back.

“Packers ha lavorato sui running back Snoop Conner e Trent Pennix”, ha scritto Aaron Wilson del KPRC 2 Houston sull’X .

Connor è stato una scelta al quinto round del Draft NFL 2022 dell’Università del Mississippi e, da debuttante, ha giocato otto partite per i Jacksonville Jaguars e ha effettuato 12 carry per 42 yard e un touchdown.

Non ha giocato nella stagione regolare 2024 dopo che i Dallas Cowboys lo hanno rilasciato quest’estate.

Pennix è un free agent non iscritto al draft che è stato ingaggiato dagli Indianapolis Colts nel 2024 dopo aver trascorso sei anni alla North Carolina State University.

I Packers hanno dovuto affrontare la stagione 2024 senza il running back AJ Dillon, che era stato escluso l’anno prima della settimana 1 per un infortunio al collo, ma hanno ottenuto una stagione eccezionale da Josh Jacobs.

Jacobs è stato ingaggiato come free agent in questa offseason e ha registrato 1.329 yard di corsa e 15 touchdown di corsa dopo un anno con i Las Vegas Raiders.

Jacobs ha guidato il campionato in yard veloci nel 2022 guadagnandosi la sua seconda candidatura al Pro Bowl.

Anche senza Dillon, Green Bay ha concluso la stagione regolare classificandosi quinto in yard veloci e touchdown veloci, ed è stato sesto in yard per carry. tentativo affrettato.

