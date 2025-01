I Packers effettuano 3 mosse nella serie prima della partita di domenica

I Green Bay Packers non hanno molto da giocare domenica quando affronteranno i Chicago Bears per chiudere la stagione regolare.

Tutto ciò che resta da determinare è se sarà la sesta o la settima testa di serie nel quadro dei playoff NFC.

I Packers proveranno a finire la stagione regolare 12-5 e recentemente hanno fatto tre mosse nel roster sabato per mettersi nella posizione di farlo.

Aaron Wilson di KPRC2 ha condiviso la X che i Packers hanno sollevato Omar Brown e Michael Barrett dalla squadra di allenamento, mettendo anche il cornerback Jaire Alexander in riserva per infortunati.

#Imballatori rilanciare Omar Brown, Michael Barrett, posizionare Jaire Alexander in IR — Aaron Wilson (@AaronWilson_NFL) 5 gennaio 2025

Questa sarà la terza settimana consecutiva che Brown verrà eliminato dalla squadra di allenamento.

La squadra deve ancora fare i conti con la mancanza di profondità in sicurezza a causa dell’infortunio al quad di Evan Williams e della commozione cerebrale di Zayne Anderson.

Barrett è un debuttante del Michigan che sarà nel roster attivo per la prima volta per fornire un’assicurazione per l’infortunio di Quay Walker, che lo terrà fuori dal gioco dei Bears.

Entrambi potrebbero entrare in azione se i Packers decidessero di far riposare alcuni dei loro titolari a fine partita.

Guarderanno sicuramente il tabellone dei punteggi mentre i Washington Commanders affrontano i Dallas Cowboys mentre giocano contro i Bears.

Se Washington vince, i Packers non avranno nulla per cui giocare e si ritroveranno nella posizione numero 1. Il 7 seme.

Alexander dovrebbe stare fuori per un anno dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio, e la sua assenza sarà una sottotrama difficile da superare per i Packers.

