I Packers hanno perso il pericoloso WR Christian Watson ai playoff con un ACL strappato

Il wide receiver dei Green Bay Packers Christian Watson si è strappato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e non sarà disponibile per alcuna azione post-stagionale.

L’allenatore dei Packers Matt LaFleur ha confermato la gravità dell’infortunio di Watson lunedì, un giorno dopo che la scelta del secondo turno del 2022 dello stato del North Dakota è stata portata negli spogliatoi nel secondo quarto di una sconfitta per 24-22 contro i Chicago Bears.

L’infortunio lascia Green Bay senza la sua minaccia più profonda quando i Packers (11-6) affronteranno i campioni dell’NFC East Philadelphia Eagles (14-3) nel round wild card di domenica.

Watson ha effettuato 29 ricezioni per 620 yard e due touchdown in questa stagione.

“Mi fa male per lui”, ha detto LaFleur. “Ovviamente sono stato ferito per la nostra squadra, ma ancora di più per lui perché so quanto ha messo in questa cosa, proprio come tutti i nostri ragazzi. Non vorresti mai vederlo.”

LaFleur ha anche detto che non era sicuro se i quarterback Jordan Love e Malik Willis avrebbero dovuto affrontare limitazioni negli allenamenti questa settimana.

Love ha lasciato la partita dei Bears con quello che la squadra ha descritto come un infortunio al gomito, e in seguito ha detto che aveva perso sensibilità nel braccio che lanciava, ma che avrebbe dovuto stare bene per la partita degli Eagles. Love ha notato di aver fatto alcuni scatti di riscaldamento alla fine del gioco mentre Willis si occupava di un problema al braccio.

“Ho parlato con entrambi”, ha detto LaFleur. “Sembrano stare bene, ma visti i loro limiti penso che staranno bene, ma lo scopriremo nei prossimi due giorni”.

Watson, 25 anni, stava eseguendo uno schema quando è caduto con un infortunio senza contatto e ha iniziato a stringersi il ginocchio destro. Watson aveva saltato la sconfitta per 27-25 dei Packers in Minnesota una settimana prima a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, ma venerdì si è allenato su base limitata.

LaFleur ha detto che Watson gli aveva chiesto di giocare venerdì contro i Bears purché avesse potuto allenarsi quel giorno. LaFleur ha ammesso che c’è stata “molta discussione” sull’opportunità di interpretarlo e che i Packers avevano pianificato di concedergli solo scatti limitati.

I Packers avevano avuto a che fare con problemi profondi al ricevitore da quando Romeo Doubs era fuori per una malattia. LaFleur ha detto lunedì che Doubs sta meglio ora.

Gli infortuni hanno afflitto Watson per la maggior parte dei suoi tre anni di carriera da professionista, anche se in precedenza ha avuto a che fare con problemi ai tendini del ginocchio.

Dopo aver giocato solo nove partite nel 2023, Watson ha lavorato per rafforzare i suoi muscoli posteriori della coscia e ha giocato 15 partite da record in carriera in questa stagione.

Ora deve fare i conti con il suo infortunio più grave fino ad oggi.

“So che attaccherà nel modo giusto”, ha detto LaFleur. “Affronta le avversità. È solo un ostacolo sulla strada per lui. Penso che tornerà migliore. È proprio così che è costruito. È così che è cablato.”

Rapporto dell’Associated Press.

