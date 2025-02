I Packers manterranno gli agenti gratuiti Jaire Alexander, Brandon McManus?

Green Bay, Wis. – Non ci sono facili offseason nella NFL. Per Packers Green Bay, tuttavia, quando si tratta di difficili decisioni sul fatto che i veterani ad alto prezzo si lasciano, si riducono o ristrutturano con accordi di prezzo elevati, pur riparando i propri agenti liberi, non dovrebbe essere troppo tassato.

Per quanto riguarda la firma di uno degli 11 agenti liberi illimitati, la cosa più vicina che deve avere il CEO di Brian Gutekunst, il kicker Brandon McMmanus, che ha stabilizzato la posizione a metà stagione perché Mason Crosby si è mosso dopo la stagione 2022.

Il resto – dal centro di Josha Myers al collaboratore difensivo, come la soluzione di TJ Slaton e i linebacker Isaiah McDuffie ed Eric Wilson – può essere considerato un lusso.

E poi c’è un angolo d’angolo Jaire Alexander, un doppio All-Pro che guadagnerebbe $ 17,5 milioni se fosse nella squadra la prossima stagione.

Ecco una visione delle decisioni chiave che Gutekunst deve prendere presto in questa bassa stagione. Si adattano a quattro categorie: rilascio/rilassati, re -sign economico, forse ri -segnano al giusto prezzo e devono firmare di nuovo.

Resta in salute e in campo è stato un problema per l’angolo angolo di Jaire Alexander, che è stato limitato a 14 partite nelle ultime due stagioni. George Walker IV

Put/rilascio

Ci sono forti indicazioni che il tempo di Alexander con i Packers terminerà senza giocarci un altro. Più risorse della squadra hanno espresso privatamente la loro frustrazione per l’incapacità di Alexander di rimanere in salute e/o giocare a infortuni.

Per la seconda stagione diretta, Alexander è apparso in sette partite su 17 in una stagione regolare. Non ha giocato dopo il 17 novembre-navigato a praticare una fondazione a metà, ha affrontato la riserva ferita nell’ultima settimana della stagione e ha subito un intervento chirurgico al ginocchio a quello che ha detto era un PCL strappato. Eppure è arrivato secondo nella squadra nei passaggi (sette) e nella seconda cattura è stato legato al secondo posto (due).

La prima selezione del 2018 ha i restanti due anni per un’estensione di quattro anni del contratto di $ 84 milioni, che a quel tempo era l’angolo meglio pagato nella NFL. I Packers avrebbero raccolto quasi $ 6,8 milioni nello spazio per i soffitti per il 2025 se lo avessero rilasciato (o più di $ 17 milioni se lo avessero contrassegnato dopo il 1 giugno).

Pubblicamente, Gutekunst era insuperabile sul futuro di Alexander poco dopo la stagione.

“So che è stato davvero, davvero frustrante non solo per lui come giocatori, ma anche per noi come club”, ha detto Gutekunst. “Quando hai un giocatore che ha fatto quello che ha fatto per noi in passato, e quindi non puoi portarlo in campo in modo coerente, è difficile. Sai che è difficile per i giocatori, duramente nell’organizzazione.

Alexander ha rifiutato di parlare con i giornalisti l’ultimo giorno di disponibilità alla fine della stagione e ha detto che non aveva “niente di buono da dire” e che non sapeva se sarebbe tornato con la squadra nel 2025.

Lo stesso giorno, Keisean Nixon ha fatto pressioni per essere l’angolo 1, il lavoro di Alexander quando era disponibile.

Un collega del primo turno dell’angolo d’angolo di Eric Stokes potrebbe anche cercare un lavoro altrove. Durante la sua nuova stagione non è tornato in una forma che ha avuto dopo diversi periodi di infortunio. Nel 2021 aveva 14 pause e catturato come nuovo arrivato. Da allora ha giocato oltre 29 partite senza un passaggio o cattura per tre stagioni.

L’attrezzatura offensiva veterana Andre Dillard è stata firmata l’ultima offseason su un contratto da un anno per $ 1,25 milioni e ha giocato solo 13 immagini offensive.

Non è chiaro se correre indietro AJ Dillon, che ha perso l’ultima stagione a causa di un infortunio al collo, sia stato pulito per tornare, ma a Packers è piaciuto quello che hanno ricevuto da Chris Brooks ed Emanuel Wilson come Josh Jacobs. Hanno anche grandi speranze per il Terzo round 2024 Pick Marshawn Lloyd, che ha suonato solo 10 immagini offensive come nuovo arrivato.

Ri -firmare a buon mercato

Questo gruppo include tre squadre speciali di base che hanno ruoli di backup: difensivi Corey Ballentine e Robert Rochell, insieme al Tyler Davis.

Davis, che era un coordinatore preferito di squadre speciali ricche di bisaccia, non ha giocato nella stagione regolare dalla stagione 2022 dopo aver subito gravi lesioni al ginocchio e gravi lesioni alla spalla la scorsa estate.

Ballentine ha giocato in 37 partite con sette partenze nell’angolo da quando si è unito a Packers nel 2022, mentre Rochell ha giocato in 20 partite nelle ultime due stagioni.

Se fossero stati firmati di nuovo, tutti e tre avrebbero probabilmente ricevuto un contratto veterano minimo.

Forse ri -Sign

È qui che la decisione è un po ‘più difficile.

Myers ha lanciato tutti i 56 giochi in cui ha giocato perché i Packers hanno scelto il centro nel secondo turno del design del 2021. Un anno fa, Packers ha lasciato la guardia Jon Runyan Jr. Lasciando per un’agenzia libera e Runyan ha ricevuto $ 10 milioni dai giganti all’anno. Myers probabilmente costerebbe almeno così tanto.

Packers ha sviluppato il centro, Jacob Monk, il quinto round dell’anno scorso, ma come nuovo arrivato non ha giocato per l’attacco. Non è al di là della domanda che i Packers potrebbero spostare Zacha Tom dagli strumenti giusti al centro, soprattutto se vogliono giocare il primo round dell’anno scorso Jordan Morgan. Zach, tuttavia, si è affermato come gli strumenti giusti ai massimi livelli e vorrebbe essere pagato come tale.

Slaton è stata una delle chiavi della resurgente Resurgent di Defense Packers, che si è classificata al settimo posto nei cantieri in fretta consentiti nel 2024. Kenny Clark e Devonte Wyatt dietro di lui.

I linebacker Isaiah McDuffie ed Eric Wilson si sono uniti la scorsa stagione per giocare a oltre 1200 film e il coordinatore difensivo Jeff Hafley ha corso su quanto entrambi si adattassero al suo schema. Ma i packer devono rendere Edgerrin Cooper più coinvolgimento dopo la stagione stella dei nuovi arrivati ​​in parte, il che significa che i packer potrebbero alleviarli entrambi perché hanno anche la banchina. Wilson, un veterano di otto anni, aveva un accordo annuale che conteneva solo un bonus per la firma di $ 167.500, mentre McDuffie è finito alla fine del suo nuovo contratto.

Deve firmare di nuovo

L’arrivo di McManus in ottobre ha trasformato i terribili pacchetti di giochi di scavo.

Dopo 16 anni con Mason Crosby, i Packers hanno sfondato nel 2023 e Brayden Narveson all’inizio del 2024. I due si unirono a Miss 18 goal e punti extra in 25 partite, tra cui Play -off.

McManus ha fatto 50 tentativi su 51 di andare, oltre a tentativi spot in 11 partite della stagione con i packers. Anche se ha perso un breve gol di Eagle per la perdita di gioco, non ha mostrato alcun segno di perduto di 33 anni. La scorsa stagione è arrivato a buon mercato (almeno veterani) perché è venuto dalle indagini sul comportamento personale della NFL, che, che indaga sul comportamento politico della NFL, che ha portato a una multa. In precedenza, aveva firmato 3,6 milioni di dollari con comandanti che lo avevano rilasciato prima che li avesse mai calciati.

“Se fossimo in grado di recuperare Brandon, penso che sicuramente si sente di sentirsi molto, molto, molto bene dal gruppo (specializzato)”, ha detto Gutekunst.