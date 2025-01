I patrioti hanno preso una decisione sul futuro di Ben McAdoo

I New England Patriots continuano a costruire il proprio personale di coaching attorno a Mike Vrabel, che è rimasto come allenatore principale dopo aver lavorato come consulente durante la stagione 2024.

Secondo quanto riferito, Vrabel ha preso una decisione sull’assistente offensivo Ben McAdoo.

Secondo l’insider Mike Reiss, McAdoo dovrebbe rimanere nello staff nel 2025.

Ha avuto il ruolo di assistente offensivo senior nell’ultima stagione, ma come sottolinea Reiss, il suo ruolo potrebbe cambiare.

Ben McAdoo dovrebbe rimanere con lo staff tecnico di Patriots nel 2025, secondo le fonti. McAdoo è stato assistente offensivo senior nel 2024, ma le sue responsabilità potrebbero cambiare quest’anno. Si unisce all’allenatore della squadra specializzata Jeremy Springer e Tom Quinn come una squadra trascurata. – Mike Reiss (@miceriss) 31 gennaio 2025

McAdoo è uno dei tre allenatori di squadra da conservare nello staff di Patriots (lo specialista Jerlyer Jeremy Springer e Tom Quinn).

Il 47enne è noto per il suo tempo come capo allenatore di New York Giants dal 2016 al 2017.

Ha portato la squadra ai playoff nel 2016, ma è stato rilasciato verso la fine di una deludente stagione 2017.

Inoltre, i nativi in ​​Pennsylvania hanno avuto una mano nella strategia offensiva a Green Bay per otto stagioni (2006-2013) sia come allenatore di end-end e un allenatore di quarterback.

Ogni volta che trascorri alcuni dei tuoi giocatori di coach di carriera come Aaron Rodgers e Eli Manning, devi sicuramente ottenere un certo riconoscimento.

Se sei memorizzato in un ruolo simile nello staff di coaching offensivo, cerca McAdoo come risorsa per restituire il coordinatore offensivo Josh McDaniels.

Ricorda, McAdoo ha più esperienza nel coaching Young Signal Call Drake Maye di qualsiasi altro allenatore offensivo nel New England perché è l’unica squadra offensiva.

Sarà interessante vedere come Maye gioca sotto una nuova leadership, ma con una spolverata di riservatezza da McAdoo.

