I Patriots annunciano la mossa con 4 assistenti offensivi

Questa è un’offseason importante per i New England Patriots, che hanno assunto Mike Vrabel come nuovo allenatore dopo aver licenziato Jerod Mayo dopo il suo primo anno in quel ruolo.

Hanno un potenziale quarterback in franchising in Drake Maye, che ha appena terminato la sua stagione da rookie, e tonnellate di spazio sul tetto salariale con cui lavorare nei prossimi mesi, per non parlare della scelta numero 4 in assoluto nel Draft NFL 2025.

Mentre Vrabel cerca di formare il suo staff tecnico, secondo quanto riferito i Patriots si stanno separando da quattro assistenti offensivi.

“I Patriots non avranno l’allenatore dei TE Bob Bicknell, l’allenatore delle RB Taylor Embree, l’allenatore dei WR Tyler Hughes e l’assistente allenatore dei WR Tiquan Underwood nello staff nel 2025, secondo Mike Reiss (di ESPN)”, ha scritto Carlos A. Lopez a X .

IL #Patrioti non avrà l’allenatore dei TE Bob Bicknell, l’allenatore delle RB Taylor Embree, l’allenatore dei WR Tyler Hughes e l’assistente allenatore dei WR Tiquan Underwood nello staff nel 2025, secondo @MikeReiss. pic.twitter.com/kD2rx4ZJgf — Carlos A. Lopez (@LosTalksPats) 17 gennaio 2025

Vrabel si è fatto un nome in sei stagioni come capo allenatore dei Tennessee Titans dal 2018 al 2023.

Durante quegli anni, anche se i Titans avevano la star del running back Derrick Henry, non ebbe mai molto supporto senza un quarterback d’élite o addirittura quasi d’élite.

Tuttavia, Vrabel li ha portati ai playoff tre volte, inclusa una trasferta inaspettata alla partita del campionato AFC nella stagione 2019 quando hanno sconfitto i Baltimore Ravens nel turno di divisione.

Ora Vrabel ha l’opportunità di dare forma alla prossima era del calcio dei Patriots e rendere la franchigia rispettabile, se non formidabile, per la prima volta dopo anni.

Da quando il leggendario quarterback Tom Brady se n’è andato dopo la stagione del 2019, il New England ha superato le otto vittorie solo una volta e, sebbene lungi dall’essere fuori pericolo, l’organizzazione ha fatto un grande passo verso una rinascita assumendo Vrabel.

