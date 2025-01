I Patriots assumono Mike Vrabel come nuovo allenatore

I New England Patriots riportano Mike Vrabel a Foxborough. La squadra ha annunciato domenica di aver assunto l’ex Patriots All-Pro come nuovo allenatore.

L’insider della FOX Sports NFL Jordan Schultz ha riferito sabato che Vrabel e i Patriots erano “negoziareUn accordo che lo vedrà diventare il loro allenatore “salvo imprevisti”.

Vrabel è stato consulente tecnico e del personale per i Cleveland Browns in questa stagione. Ciò è avvenuto dopo sei anni come capo allenatore dei Tennessee Titans, che sono andati 54-45 nella stagione regolare e 2-3 nella stagione 2018-23 sotto la sua guida. È stato nominato AP Coach of the Year nel 2021 dopo una stagione 12-5, ma i Titans hanno seguito stagioni perdenti consecutive e poi si sono separati da lui.

Vrabel ha vinto tre Super Bowls con i Patriots durante la sua carriera da giocatore. Ha giocato otto delle sue 14 stagioni (2001-2008) nel New England e ha ottenuto il premio All-Pro nel 2007. Nel 2023, è stato inserito nella Patriots Hall of Fame.

All’inizio della sua carriera da allenatore, Vrabel è stato allenatore del linebacker (2011) e della linea difensiva (2012-2013) presso la sua alma mater, Ohio State. È stato poi allenatore del linebacker degli Houston Texans (2014-16) e successivamente coordinatore difensivo (2017).

Il New England viene da una seconda stagione consecutiva 4-13 e ha licenziato l’allenatore Jerod Mayo, che è stato promosso per succedere a Bill Belichick, dopo una stagione. Vrabel e Mayo sono stati compagni di squadra dei Patriots nel 2008, l’anno da rookie di Mayo e l’ultima stagione di Vrabel come giocatore nel New England.

I Patriots sono la prima squadra a ricoprire la posizione di capo allenatore, con New York Jets, New Orleans Saints, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars e Las Vegas Raiders ancora alla ricerca di allenatori.

Vrabel ha anche intervistato i Bears and Jets.

