I Patriots assunsero Mike Vrabel come sedicesimo allenatore nella storia della franchigia

FOXBOROUGH, Massachusetts – Mike Vrabel è tornato ai New England Patriots, che hanno ingaggiato l’ex giocatore di lunga data per diventare il loro nuovo allenatore.

I Patriots non hanno rivelato i termini, ma fonti hanno detto ad Adam Schefter di ESPN che Vrabel e New England hanno concordato un accordo pluriennale. La squadra ha confermato l’assunzione domenica mattina, annunciando Vrabel come il 16esimo allenatore nella storia della franchigia.

Vrabel ha giocato come linebacker per i Patriots dal 2001 al 2008 ed è stato parte integrante di tre squadre del campionato del Super Bowl. Ha allenato i Tennessee Titans dal 2018 al 2023, registrando un record di 54-45 nella stagione regolare e un punteggio di 2-3 nei playoff che includeva una trasferta all’AFC Championship Game 2019.

Vrabel, allenatore dell’anno 2021 dell’Associated Press NFL, sostituisce Jerod Mayo, che è stato licenziato il 5 gennaio dopo essere andato 4-13 in una stagione come allenatore dei Patriots.

I Patriots hanno anche inizialmente intervistato il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson, l’ex coordinatore offensivo dei Tampa Bay Buccaneers Byron Leftwich e l’ex coordinatore offensivo degli Houston Texans Pep Hamilton.

Sebbene Vrabel sia identificato come un patriota soprattutto dalla sua carriera da giocatore, che includeva anche periodi con i Pittsburgh Steelers (1997-2000) e i Kansas City Chiefs (2009-10), non ha mai prestato servizio nel New England come allenatore. La sua carriera da allenatore è iniziata nel 2011 lavorando con i linebacker dell’Ohio State, la sua alma mater.

Vrabel ha trascorso tre stagioni all’Ohio State e poi quattro con i texani prima del suo periodo di sei anni come capo allenatore dei Titans, che si è concluso quando è stato licenziato dopo stagioni perse consecutive. Nel 2024, ha lavorato come allenatore e consulente del personale per i Cleveland Browns.

Vrabel, 49 anni, è stato inserito nella Patriots Hall of Fame nel 2023 e quel giorno ha condiviso il suo affetto per la franchigia e il proprietario Robert Kraft, dicendo: “Questo è un posto speciale con grande leadership, grandi fan, grande leadership e grande coaching. .. Non è così ovunque.”

Notando che quel giorno era solo la sua quinta volta nel New England da quando è stato ceduto a Kansas City nel 2009, ha condiviso bei ricordi della sua vita lì, incluso quando lui e sua moglie Jen hanno cresciuto due figli, Tyler e Carter. nei loro primi anni.

Come giocatore nel New England, Vrabel è stato elogiato dall’allenatore Bill Belichick per i suoi fondamentali, la dedizione al successo della squadra, la tenacia, la leadership, la consapevolezza della situazione e l’intelligenza, tra le altre cose. I team Titans di Vrabel hanno riflettuto principalmente su questo, con la sua padronanza della gestione del gioco – che include molte cose che ha imparato da Belichick – tra le aree che hanno impressionato Kraft, secondo una fonte del team.

Un esempio è la vittoria ai playoff per 20–13 dei Titans sui Patriots il 4 gennaio 2020, quando Vrabel ha approfittato di una scappatoia che gli ha permesso di bruciare 1:49 del quarto quarto senza correre. gioco: aiuta a tenere il quarterback Tom Brady fuori dal campo.

Nel suo discorso alla Patriots Hall of Fame del 2023, Vrabel ha affermato che ciò che ha vissuto nello spogliatoio come giocatore nel New England rimane lo standard per ciò che vuole realizzare come allenatore.

“Ci siamo ritenuti reciprocamente responsabili perché c’era fiducia, comprensione, rispetto nel fatto che si potessero dire le cose che dovevano essere dette”, ha detto. “Ogni giorno cerco di ricrearlo ovunque mi alleno. Non so se possiamo farcela, ma ci proverò ogni giorno perché niente era più importante della squadra”.