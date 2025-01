I Patriots conducono il colloquio di coaching finale programmato

I New England Patriots stanno portando avanti la ricerca del capo allenatore e, secondo quanto riferito, hanno condotto un’intervista virtuale di tre ore con il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson.

Con i Lions ancora in competizione nei playoff della NFL, il formato remoto ha permesso a entrambe le parti di connettersi, poiché l’impressionante track record di Johnson con Detroit lo ha collocato tra i migliori candidati per le posizioni di capo allenatore in tutta la lega.

Ha anche segnato un punto significativo nel processo di selezione del New England.

“L’intervista finale attualmente prevista per i Patriots”, ha scritto su X.

I Patriots hanno incontrato anche Byron Leftwich, Pep Hamilton e Mike Vrabel.

Anche se Vrabel potrebbe essere il favorito, l’intervista di Johnson ha fornito l’opportunità di delineare la sua visione per il futuro della squadra, in particolare il suo interesse a lavorare con il quarterback Drake Maye, che rappresenta una delle risorse chiave del New England.

I prossimi giorni riveleranno se Johnson è pronto ad assumere il suo primo ruolo di capo allenatore e disposto a viaggiare da Detroit per avere l’opportunità.

Nonostante fosse un candidato ricercato negli ultimi anni, Johnson ha scelto di rimanere con i Lions, secondo quanto riferito rifiutando le offerte dei Carolina Panthers e dei Washington Commanders.

Questa ricerca di coach segue un periodo di cambiamenti significativi per i Patriots.

La squadra si separò da Bill Belichick, ampiamente considerato il miglior allenatore della NFL, e venne scambiato brevemente con Jerod Mayo.

Tuttavia, il mandato di Mayo si è rivelato di breve durata poiché è stato licenziato dopo una stagione impegnativa 4-13.

