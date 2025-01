I Patriots hanno assunto un nuovo coordinatore difensivo

I New England Patriots continuano a mettere insieme il loro nuovo staff tecnico sotto la guida dell’allenatore Mike Vrabel.

Dopo aver riassunto Josh McDaniels come coordinatore offensivo, Vrabel ora ha il suo coordinatore difensivo.

Secondo l’insider senior di ESPN Adam Schefter (tramite l’insider Ari Meirov), l’allenatore della linea difensiva dei Lions Terrell Williams diventerà il nuovo coordinatore difensivo a Foxborough.

Williams ha allenato con Vrabel mentre i due erano con i Tennessee Titans per sei stagioni (2018-2023).

#Leoni L’allenatore della DL Terrell Williams lascerà Detroit per diventare la nuova DC della #Patrioti sotto Mike Vrabel, per @AdamSchefter. Williams e Vrabel sono stati insieme nel Tennessee dal 2018 al 2023. Dan Campbell, che una volta definì Williams il miglior allenatore della linea difensiva della NFL, è… pic.twitter.com/V6ei8HlvLy — Ari Meirov (@MySportsUpdate) 22 gennaio 2025

Una parte di fondo di questa assunzione significa che i Detroit Lions sono ora destinati a perdere tre assistenti chiave, con l’ex coordinatore offensivo Ben Johnson che diventa capo allenatore dei Chicago Bears, il coordinatore difensivo Aaron Glenn che probabilmente diventerà presto capo allenatore, e ora Williams che si trasferisce verso una nuova squadra.

L’allenatore dei Lions Dan Campbell una volta definì Williams il miglior allenatore della linea difensiva del campionato, e questo dovrebbe entusiasmare i fan del New England.

Williams ha allenato nella NFL nelle ultime 13 stagioni, ma non è mai stato un coordinatore difensivo.

È sempre stato un allenatore della linea difensiva o un coordinatore del gioco di corsa.

Questo è un grande passo avanti per lui.

Sembra pronto per la sfida, però, considerando che i Lions sono stati una delle migliori squadre in difesa della corsa nella stagione regolare senza l’edge rusher del Pro Bowl Aidan Hutchinson e il placcaggio difensivo titolare Alim McNeill per la maggior parte della stagione.

Aspettatevi che la difesa dei Patriots migliori in modo significativo nel 2025 dopo essersi classificata nella metà inferiore della difesa totale la scorsa stagione.

