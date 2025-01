I Patriots licenziarono Jerod Mayo dopo che era andato 4-13 in una sola stagione

FOXBOROUGH, Massachusetts – Con una svolta sorprendente, Jerod Mayo è fuori dopo un anno come capo allenatore dei New England Patriots, la squadra ha annunciato domenica.

I Patriots hanno terminato la stagione 2024 con un record di 4-13. Il mandato di un anno di Mayo corrisponde al record di 1-15 di Rod Rust nel 1990, il più breve nella storia della franchigia.

“Per me personalmente, questa è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai preso”, ha detto il proprietario Robert Kraft in una nota. “Conosco Jerod da 17 anni. Da matricola nel 2008 e per tutta la sua carriera, si è guadagnato il mio rispetto e la mia ammirazione per il suo gioco in campo, la sua leadership nello spogliatoio e il modo in cui si è comportato nella nostra comunità. Quando è entrato a far parte del nostro staff tecnico, la sua leadership è stata ancora più evidente quando ho visto come i giocatori gli rispondevano quando le altre squadre cominciavano a chiedergli interviste, avevo paura di perderlo e ho promesso di farlo sarà il nostro prossimo allenatore a iniziare la stagione in trasferta a Cincinnati non ha fatto altro che rafforzare la mia convinzione, sfortunatamente la traiettoria delle prestazioni della nostra squadra nel corso della stagione non è andata come avevo sperato.”

“Da quando ho acquistato la squadra, ho sempre considerato me stesso e la mia famiglia come amministratori del bene pubblico. Abbiamo grandi tifosi che si aspettano e meritano un prodotto migliore di quello che abbiamo realizzato negli ultimi anni. Di questo mi scuso. Ho dato molto di riflessione e considerazione su quali passi posso compiere per accelerare il nostro ritorno in corsa per il campionato e ho deciso che questa mossa è l’opzione migliore in questo momento”.

“Sono grato per i numerosi contributi dati da Jerod ai New England Patriots nel corso della sua carriera e sosterrò sempre il suo successo. Apprezzo tutto il suo duro lavoro e spero che l’esperienza che ha acquisito lo aiuterà in futuro poiché continuo a credere che sarà un allenatore di successo in questo campionato. Auguro a Jerod e alla sua famiglia altro che successo in futuro.”

I Patriots vinsero l’ultima partita di Mayo da allenatore, una vittoria per 23-16 sui Buffalo Bills che invece eliminò il New England dalla classifica n. 1 del progetto 2025 al n. 4.

Robert Kraft e il presidente della squadra Jonathan Kraft inizieranno ora la ricerca del sedicesimo allenatore dei Patriots, con l’ex linebacker del New England e capo allenatore dei Tennessee Titans Mike Vrabel tra i candidati che dovrebbero essere intervistati.

Robert Kraft si aspettava “dolori della crescita” nella stagione di debutto di Mayo, in parte perché Mayo ha ereditato un roster impoverito. I Patriots sono entrati nell’anno a pari merito con i Carolina Panthers per il totale di vittorie previste più basso – 4,5 – quindi la decisione di abbandonare Mayo riflette che Kraft considerava le difficoltà della squadra più che il risultato di una mancanza di talento.

Licenziare un allenatore dopo una stagione è raro, ma non senza precedenti.

Negli ultimi dieci anni, Mayo si è unito a Frank Reich (Panthers, 2023), Nathaniel Hackett (Denver Broncos, 2022), Lovie Smith (Houston Texans, 2022), David Culley (Texans, 2021), Urban Meyer (Jacksonville Jaguars, 2021) , Freddie Kitchens (Cleveland Browns, 2019), Steve Wilks (Arizona Cardinals, 2018), Chip Kelly (San Francisco 49ers, 2016) e Jim Tomsula (49ers, 2015) come allenatori non ad interim che non sono riusciti a superare la seconda stagione.

Mayo, 38 anni, è stato scelto da Robert Kraft per succedere a Bill Belichick, con Kraft che cita la sua abilità nel connettersi con una generazione più giovane di giocatori. Mayo ha giocato come linebacker per i Patriots dal 2008 al 2015, ha lavorato come dirigente finanziario presso una società sanitaria dopo il pensionamento e ha lavorato nei media prima di unirsi allo staff di Belichick come allenatore dei linebacker dal 2019 al 2023.

Negli anni precedenti alla nomina a capo allenatore dei Patriots il 17 gennaio 2024, ha intervistato per posizioni di capo allenatore con i Denver Broncos, Philadelphia Eagles e Las Vegas Raiders. Preoccupato di perdere Mayo, Kraft ha inserito nel suo contratto nel 2023 una clausola che lo avrebbe reso il successore di Belichick. Il commissario della NFL Roger Goodell in seguito definì la clausola successiva “gestione intelligente”.

Una delle più grandi delusioni del mandato di Mayo di un anno è stata la difesa, poiché quella era la sua esperienza come ex giocatore e assistente.

Secondo ESPN Research, la difesa è regredita in diverse aree, entrando nel finale di stagione con soli 12 punti e ultima nella NFL per tocchi da quarterback.

Ha anche respinto diversi commenti durante l’anno, ammettendo di aver commesso un “errore da principiante” quando ha detto che i Patriots avrebbero “bruciato un po’ di soldi” in free agency poco dopo essere stato assunto. Successivamente ha modificato le sue osservazioni per dire che i Patriots spenderanno saggiamente. Mayo ha fatto notizia anche quando ha definito i Patriots “calcio morbido” dopo la loro sesta sconfitta consecutiva in ottobre, un punto che ha chiarito il giorno successivo, dicendo che la squadra stava “giocando piano”.

Mayo, che è stato più esplicito con i media rispetto a Belichick, ha riconosciuto più volte durante l’anno che avrebbe commesso degli errori come allenatore del primo anno e ha pianificato di imparare da essi. Ha descritto il suo stile di coaching come radicato nello “sviluppo delle persone” e ha osservato che “la mia vocazione è essere un insegnante e aiutarli a vedere ciò che non vogliono vedere ma hanno bisogno di vedere”.

I Patriots non vincono una partita di playoff dalla vittoria per 13-3 sui Los Angeles Rams nel Super Bowl LIII del 3 febbraio 2019.